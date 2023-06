Siegen: Großputz in Straßentunneln – Umleitungen

Siegen. Diese Woche ist Großputz in den Siegener Straßentunneln. Nach dem Ziegenbergtunnel ist in der Nacht zu Samstag der Wellersbergtunnel dran.

In Straßentunneln sammelt sich unterschiedlichster Schmutz: Gummiabrieb von Rädern, Benzin- und Ölreste, Feinstaubablagerungen und vieles mehr. Dies kann nicht zuletzt auch die Verkehrssicherheit beeinflussen. Deshalb startet die Straßen-NRW-Niederlassung Südwestfalen einmal jährlich eine Reinigung.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Mit unserer Tunnelreinigung, die wieder in Siegen stattfindet, stellen wir eine effiziente Lösung zur Verfügung“, erklärt Peter Hoffmann, stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei Kreuztal. Mit den speziellen hochmodernen Fahrzeugen, die optimal für die Reinigung von Tunneln ausgestattet sind, ermöglichen sie eine schnelle und gründliche Reinigung der Tunnelwände, Stützmauern und Lärmschutzwände. Darüber hinaus ist Straßen NRW auch für die professionelle Straßenreinigung ausgestattet.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: HTS-Rampe wird mit vier Jahren Verspätung fertig +++

Auch Reparaturen werden ausgeführt

So wird am späten Mittwochabend gegen 21 Uhr die Abfahrt Freudenberger Straße gesperrt. Die Pkw, die nun noch unterwegs sind, müssen die Abfahrt zur City-Galerie herunterfahren. Dadurch staut sich der Fahrzeugverkehr an Kochs sowie Kleins Ecke, aber gegen 22 Uhr löst sich der Stau auf. In der Zwischenzeit kann das Team von Marc Thönnissen, dem Chef der Straßenmeisterei Kreuztal, mit den Arbeiten beginnen.

Einigen Autofahrern war schon aufgefallen, dass die Tunnel seit gut zwei Wochen keine Deckenbeleuchtung mehr hatten. Ein Sensor an den Eingängen der Tunneleinfahrt war durch einen Defekt ausgefallen, so konnte die Beleuchtung sich nicht mehr einschalten. Straßen NRW verschob den Austausch der Sensoren auf den Mittwoch, denn ansonsten hätten die Tunnel zwei Mal gesperrt werden müssen.

20.000 Liter Regenwasser für die Reinigung

Diesmal werden jedoch gleich beide Röhren des Ziegenbergtunnels gesperrt. In der Röhre Fahrtrichtung Kreuztal werden im Elektroraum Umschaltarbeiten vorgenommen. Zuerst wurde die Röhre in Fahrtrichtung Eiserfeld gereinigt. Seit vielen Jahren setzt Straßen NRW dazu einen selbst entwickelten Tunnelhochdruck-Reinigungs-Lkw ein. Mit einer großen rotierenden Bürste wird an der Decke sowie an den Wänden entlang gefahren. Für eine Tunnelröhre werden rund 20.000 Liter Wasser gebraucht – kein Trinkwasser, sondern Regenwasser, das in einer Zisterne gesammelt wurde.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Bauarbeiten – Wieder gibt es Sperrungen an A 45 +++

Die Reinigungsarbeiten sind notwendig, damit die Entwässerungseinrichtungen weiterhin funktionsfähig bleiben und somit auch die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Hierzu werden auch die Kanaleinlässe mit einem Spezialgerät geöffnet und kontrolliert. Die Entwässerung wird durchgespült, damit Regenwasser auch wieder abfließen kann. Zusätzlich werden die Beleuchtung, Notrufsäulen sowie die Video-Kameras neu justiert, gereinigt und eingestellt.

Wellersbergtunnel in Richtung Freudenberg gesperrt

In der darauffolgenden Nacht von Donnerstag auf Freitag wird der Tunnel in Fahrtrichtung Kreuztal gesperrt. Umleitungsstrecken sind auch hier ausgeschildert. Im Anschluss daran wird der Wellersbergtunnel in der Nacht auf Samstag gereinigt. Hierfür wird die Fahrspur in Fahrtrichtung Freudenberg gesperrt. Die Fahrspur in Richtung Siegen Stadtmitte bleibt befahrbar. Umleitungsstrecken über Geisweid und die A 45 sind ausgeschildert.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

<p/> Eine Spezialfirma überprüft die Beleuchtung und stellt die Videokameras neu ein. <p/> Foto: Jürgen Schade

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland