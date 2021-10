Siegen: Großstädte als Regiopolen neben Metropolen stärken

Siegen. Siegen gehört zum Netzwerk Deutscher Regiopolen: Großstädte, die nicht in Ballungszentren liegen und Schnittstellen zum ländlichen Raum sind.

Die Universitätsstadt Siegen ist Gründungsmitglied des „Deutschen RegioPole Netzwerk“, einem überregionalen Städteverbund zwischen Bielefeld, Erfurt, Koblenz, Paderborn, Trier, Rostock, Siegen und Würzburg. Unter dem Titel „Regionen entwickeln“ hat das Netzwerk einen Förderantrag über 1,8 Millionen Euro vom Ministerium des Innern bewilligt bekommen.

„Gemeinsames Ziel ist es, die Bedeutung der Großstädte außerhalb der Metropolregionen, der sogenannten Regiopolen, in ihrer politischen und raumordnerischen Strukturfunktion zu stärken, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen“, so Bürgermeister Steffen Mues, zugleich auch Vorsitzender der Städte-Netzwerks. Dazu gehört, die Zukunftsfähigkeit der Region auszubauen, die Lebensqualität vor Ort zu stärken und sich im Wettbewerb mit (Metropol-)Regionen zu positionieren.

Siegen als eine von 33 deutschen Regiopolen in Landesentwicklungsplänen verankern

„Bis Ende 2022 sollen unter anderem die empirischen Grundlagen für die Entwicklung der Infrastruktur erhoben werden und Siegen als eine von den deutschlandweit 33 Regiopolen in der Raumordnung und den Landesentwicklungsplänen verankert sein“, erklärte Projektleiter Dominik Eichbaum von der städtischen Wirtschaftsförderung jetzt bei der Tagung des Lenkungskreises des Städte-Netzwerks in Siegen. Siegen hat den wechselnden Vorsitz im Deutschen RegioPole-Netzwerk bis Ende 2022 übernommen.

Der Lenkungskreis als Gremium der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wie der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister steuert die Ziele und den Fortschritt des Städte-Netzwerks Regiopole. Aus Nordrhein-Westfalen konnten mit Oberbürgermeister Pit Clausen (Bielefeld) und Bürgermeister Michael Dreier (Paderborn) zwei weitere NRW-Kommunen in Siegen an der Sitzung teilnehmen. Sie wurde mit einem Stadtrundgang zu den Städtebauförderprojekten „Siegen – Wissen verbindet“ und „Siegen – Zu neuen Ufern“ abgerundet.

Siegen kümmert sich im Regiopole-Netzwerk um Bildung, Wissenschaft, Forschung

Jede der Regiopole-Partner übernimmt in dem Förderprojekt einen spezifischen Schwerpunkt, für Siegen sind dies „Bildung, Wissenschaft und Forschung und Entwicklung“. Die Kernfragen sind, welche nachhaltige Bedeutung die drei Infrastrukturbereiche für die Regiopole Siegen und eine zu etablierende „Regiopolregion“ im Dreiländereck haben und wie sich die „Megatrends“ aus der Zukunftsforschung auswirken. Es sollen regionale Ansätze für die Infrastrukturentwicklung für die nächsten Jahre abgeleitet werden. Siegen nimmt laut Mitteilung in der Regiopole-Definition eine wichtige Entlastungs- und Entwicklungsfunktion an der Schnittstelle zwischen Metropolen und ländlichen Raum wahr und hat eine bundesweite Besonderheit durch die überregionale Verbindung mit den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Hessen.

Das in Deutschland einmalige Städtenetzwerk wurde 2016 ins Leben gerufen. Vorrangige Aufgabe ist, die Städte in einer neuartigen Zusammenarbeit zu organisieren und neue Förder- und Forschungszugänge zu erarbeiten. Weitere Infos: Wirtschaftsförderung Stadt Siegen, 0271/404-2526; Mail an d.eichbaum@siegen.de.

