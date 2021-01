Städtebau Siegen: Grüne üben Kritik an Betonplänen für Herrengarten

Siegen. Geht in Siegen nicht mal was ohne Beton, fragen die Grünen mit Blick auf die Neugestaltung des Herrengartens – und machen eigene Vorschläge.

Als „typisch ‘Siegener Lösung’“ kritisieren die Grünen die geplante Betonumrandung der Grünfläche am zukünftig neu gestalteten Herrengarten in Siegen.

Aus dem „städtebaulich katastrophalen Ensemble am Herrengarten wird nun eine kleine, aber feine Grünanlage in Siegens Zentrum“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Aber: „Kann es denn nicht einmal ohne Beton gehen?“

Siegen: Apfel vom Baum pflücken und essen

Fraktionschef Michael Groß fordert „endlich weg von Beton-dominierten Gestaltungen“. Als Alternative bringt er etwa „Bruchsteinmauern unterbrochen von Bänken und kleinen Hecken in unterschiedlicher Höhe“ ins Spiel.

Zudem würden die Grünen bei der Bepflanzung eher auf heimische Bäume und Sträucher setzen, die auch bei den kommenden klimatischen Veränderungen bestehen könnten und Nahrung für Insekten böten: „Es wäre doch toll, wenn der ein oder andere Apfel von den Besucher*innen frisch vom Baum gepflückt und verzehrt werden könnte.“

