Landesdelegiertenkonferenz im Hybridformat in der Siegerlandhalle in Siegen: Manu Köninger und Teresa Pflogsch wurden auf die Landesliste der Grünen NRW zur Landtagswahl im Mai 2022 gewählt.

Landtagswahl Siegen: Grüne wollen zwei Frauen in den Landtag schicken

Siegen. Bei der Grünen-Landesdelegiertenkonferenz in Siegen wurden die Kandidaten für den Landtag nominiert. Johannes Remmel ist nicht mehr auf der Liste.

Manu Köninger und Teresa Pflogsch sind auf der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in NRW, die am vergangenen Wochenende im Hybridformat in der Siegerlandhalle stattfand, auf die Listenplätze 43 (Köninger) und 65 (Pflogsch) gewählt worden. Bei der Landtagswahl 2017 zog die Landesliste bis Platz 14.

Manuela Köninger und Teresa Pflogsch auf der Landesliste

„Manu Köninger und Teresa Pflogsch sind zwei engagierte Sozialpolitikerinnen aus unserem Kreis, bei denen die Themen Bildung, Hochschulpolitik, Inklusion und soziale Gerechtigkeit in guten Händen sind”, so die Sprecherin des Kreisverbandes Janina Singh in einer Pressemitteilung

Teresa Pflogsch bewirbt sich auf der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in Siegen um die Nominierung. Foto: Grüne

Die 43-jährige Manuela Köninger ist Hochschullehrkraft in der Lehrerbildung. Mit 79 Prozent stimmten die Delegierten am Samstagabend für die Neunkirchenerin und sicherten ihr so Listenplatz 43. Manuela Köninger ist Direktkandidatin im Wahlkreis Siegen-Wittgenstein I, dieser umfasst die Gemeinden Burbach, Freudenberg, Neunkirchen und Siegen.

Johannes Remmel kandidiert nur im Wahlkreis

Gemeinsam mit Johannes Remmel, der vom Kreisverband für den Wahlkreis Siegen-Wittgenstein II nominiert wurde, wird Köninger im nächsten Jahr in den Wahlkampf gehen. Johannes Remmel hat sich dazu entschlossen, nicht für Landesliste zu kandidieren. Remmel war in den Regierungen Kraft von 2010 bis 2017 Umweltminister, bei der Landtagswahl 2017 war er Spitzenkandidat. Der 59-Jährige gehört dem Landtag seit 1995 an.

Teresa Pflogsch ist 23 Jahre alt und studiert Grundschullehramt mit Förderpädagogik. Bislang ist sie Mitglied im Siegener Stadtrat. „Wir brauchen endlich Politik von jungen Menschen für junge Menschen. ich mich auf einen starken grünen Wahlkampf in Siegen.“, so Pflogsch. „Wir sind bereit für einen aufregenden Wahlkampf“, so die Sprecherin des Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein Sara Köppen.

Ex-Siegener Simon Rock auf Platz 30

Wesentlich weiter vorn auf der Grünen-Landesliste ist ein anderer – gebürtiger – Siegener: Simon Rock, bis 2019 Sprecher der Grünen-Kreistagsfraktion und vorher Ratsmitglied in Netphen, wurde für den aus seiner Sicht aussichtsreichen Platz 30 der Landesliste nominiert. Der 33-Jährige ist inzwischen Sprecher des Grünen-Kreisverbandes Neuss und Fraktionschef der dortigen Kreistagsfraktion.

