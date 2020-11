Der Zeitplan war ein anderer. Ihr Gastro-Gutschein-Portal hatte die Stadtmarketing Siegen GmbH eigentlich erst nach dem Relaunch ihrer Homepage in einigen Monaten an den Start bringen wollen. „Uns war aber klar: Wenn wieder ein Lockdown kommt, müssen wir vom Stadtmarketing etwas für die Gastronomie machen“, sagt Geschäftsführerin Katja Teixeira. Das Angebot unter dem Aktionstitel „Hilf Deiner Gastro“ geht deshalb am Montag, 16. November, morgens online. Zum Auftakt sind etwa ein Dutzend Gastro-Betriebe dabei – aber es sollen noch deutlich mehr werden.

„Es funktioniert wie ein Webshop“, erklärt Katja Teixeira. Die Nutzerinnen und Nutzer können direkt über das Portal Gutscheine für die teilnehmenden Restaurants und Kneipen erwerben und diese damit in der aktuellen Situation unterstützen. Da die Stadtmarketing Siegen GmbH nicht kommerziell ausgerichtet ist – und mit dem Service selbst nichts verdienen will und muss – gehen die Einnahmen direkt an die Gastronomen. Es soll aber auch eine Plattform für die Betriebe sein, „um auf sich aufmerksam zu machen“, ergänzt die Geschäftsführerin. Und „wer ein eigenes Gutscheinsystem hat, auf dessen Seite verlinken wir“. Momentan sei die schwierige Lage der Branche vielen Menschen präsent, „und bevor das möglicherweise abflacht, wollen wir dieses Mitgefühl nutzen“.

Siegen: Auch „Casas Pizza“ ist beim neuen Gutscheinportal dabei

Hüseyin Fidan, Besitzer und Betreiber unter anderem von Casablanca und Casas Pizza in Weidenau , ist einer der Ersten, die beim neuen Portal dabei sind. Für ihn gar keine Frage: „Wir sind für jede Unterstützung dankbar – und das ist keine Floskel.“ Selbst für ihn, der das Casas seit den Anfängen vor 32 Jahren längst als feste Größe in Weidenau – und mit dem Lieferdienst weit darüber hinaus – etabliert hat, sei die Lage schwierig. „Der Begriff ,Lockdown light’ hat die Leute vielleicht hoffen lassen. Für die Gastronomie ist es aber ein kompletter Shutdown. Und der November ist sonst traditionell ein toller Monat.“

Hüseyin Fidan reagierte auf die jüngsten Entwicklungen mit einer Erweiterung der Öffnungszeiten, freitags und samstags ist sein Lieferservice nun bis 3 Uhr im Einsatz, „wir müssen ja irgendwie mehr Umsatz generieren“. Den generellen Ausbau des Lieferdienstes, ein Zelt im Außenbereich, eine neuen Außenfläche gegenüber seines Ladenlokals am Beginn der Weidenauer Fußgängerzone – all das hat er schon vor Monaten gemacht. Von den Außenflächen erhoffte er sich natürlich mehr Gäste, auch an sonnigen Novembertagen hätte das sicherlich viele Leute überzeugen können. Momentan läuft das natürlich nicht, aber der 52-Jährige bleibt zuversichtlich und entschlossen. „Man darf nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagt er über die aktuelle Situation. „Man muss die Dinge in Angriff nehmen.“ Ein Problem, das er dabei hat: Wegen des Umsatzes aus seinem Lieferdienst profitiert er nicht von den aktuellen staatliche Hilfen für die Gastro.

Gutscheinportal gibt Ausblick auf neue Homepage der Stadtmarketing Siegen GmbH

In der neuen Gutscheinplattform sieht er viel Potenzial. „Wichtig ist, dass die Leute lokal die Möglichkeit haben, uns zu unterstützen.“ Das Casas habe es bereits mit der Beteiligung an einem bundesweiten Portal probiert, „aber das ist unpersönlich, die Menschen identifizieren sich nicht damit“. Bei „Hilf Deiner Gastro“ sei das anders, die lokale Ausrichtung und Verankerung seien ein großes Plus – ebenso wie die Stadtmarketing GmbH als Anbieter, da diese als seriöse Einrichtung bekannt sei.

Ursprünglich war bei all dem eine ganz andere Reihenfolge vorgesehen, wie Katja Teixeira erläutert. Sie ist seit 1. Juli als Geschäftsführerin der Stadtmarketing Siegen GmbH im Amt, diese hat zum 1. Januar 2020 die als Verein organisierte Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen (GSS) abgelöst. Zunächst hätte die neue Homepage fertig sein sollen. Ein angeschlossener Webshop war zwar von Anfang an vorgesehen, hätte aber im zweiten Schritt folgen sollen. Angesichts der Pandemie komme es nun anders herum, „wir brauchen dieses Angebot schließlich jetzt“.

Nicht nur Gastronomie: Stadtmarketing Siegen will Webshop langfristig ausbauen

Die mit dem Gesamtprojekt beauftragte Agentur zieht den Shop also vor. Da es bereits ein Gesamtkonzept gibt, kann auch so alles innerhalb des neuen Corporate Designs laufen. Etwas bleibt, wie Katja Teixeira betont: Die spätere Erweiterung etwa um Gutscheine für den Einzelhandel oder die Möglichkeit, Angebote wie Stadtführungen über die Seite direkt zu buchen. Mittelfristig soll so in der Nachfolge des Siegen Guides, der dann in einigen Monaten offline geht, auch ein zentrales Gutscheinportal entstehen, technisch auf dem neusten Stand.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht läuft“, sagt Hüseyin Fidan über das neue Portal – auch wenn einige Gastronomen bisher vielleicht noch abwarten würden. Los geht es mit etwa einem Dutzend Betrieben, sagt Katja Teixeira, doch sicherlich würden sich viele weitere anschließen, wenn das Angebot erst einmal online sei. „Die Gastronomen dürfen uns gerne die Bude einrennen“, unterstreicht sie lächelnd.

Das neue Portal ist ab Montagmorgen. 16. November, unter www.visitsiegen.de/gutschein zu erreichen. Gastronomen, die mitmachen möchten, können sich an Katja Teixeira wenden: 0271/404-1319

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.