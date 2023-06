Siegen. Polizisten setzen Ladendiebe mehrfach fest. Beim zweiten Mal wirken die Männer wie durch den Wolf gedreht – und haben eine verrückte Erklärung.

Zwei Männer – einer 33 Jahre alt, der andere 36 – haben am Montag, 26. Juni, versucht, einen Laptop aus einem Elektrofachgeschäft im Siegener Stadtteil Weidenau zu stehlen.

Ein Ladendetektiv hatte dies laut Polizeiangaben jedoch bemerkt und den 36-Jährigen an der Flucht gehindert. Der 33-Jährige attackierte den 47-jährigen Detektiv, um den Mittäter zu befreien. Dies gelang ihm nicht, so dass der Detektiv beide Täter der Polizei übergab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Brüder wieder entlassen, so die Beamten weiter.

Am Abend fielen sie dann in der Siegener City-Galerie erneut bei einem Ladendiebstahl auf. Dieses Mal entwendeten sie Parfüm im dreistelligen Euro-Wert und flüchteten aus dem Einkaufszentrum. Eine Polizeistreife griff die beiden die Flüchtenden im Bereich in der Tiergartenstraße auf. Die Männer wiesen beim Antreffen einige Verletzungen auf. Sie gaben an, dass sie von fünf bis sechs Jugendlichen und Heranwachsenden, laut Polizei möglicherweise südländischer Herkunft, angesprochen worden seien. Sie hätten die mutmaßlichen Ladendiebe aufgefordert, das Parfüm zu übergeben.

Männer haben das gestohlene Parfüm noch immer in der Tasche

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hätten die jungen Männer sie geschlagen, zum Teil sogar mit Steinen. Wo genau das passiert sein soll, konnten die beiden nicht nennen. Zudem waren die Brüder noch im Besitz des zuvor entwendeten Parfüms. Eine konkrete Beschreibung der Personen konnten die beiden vermeintlich Angegriffenen ebenso wenig geben.

Ob tatsächlich der Übergriff der fünf bis sechs Personen stattgefunden hat oder aber die Verletzungen andere Ursachen haben, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die beiden 33 und 36 Jahre alten Männer mussten jedenfalls zur Behandlung in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

