Siegen: „Haltung zeigen“ bei den Wochen gegen Rassismus

Siegen. Siegen bezieht Position gegen Diskriminierung. Bei den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ gibt es auch eine besondere Mitmach-Aktion.

„Haltung zeigen“: Unter diesem Motto finden in diesem Jahr vom 14. bis 29. März in Siegen die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ statt. Das „Netzwerk gegen Diskriminierung“ hat mit vielen lokalen Akteurinnen und Akteuren und der Stadt ein Programm mit 23 Veranstaltungen zusammengestellt – darunter Ausstellungen, Filme, Vorträge, Workshops und eine besondere Mitmach-Aktion.

In Siegen leben zurzeit Menschen aus knapp 140 Nationen. Rassismus und Diskriminierung auf Grund von Hautfarbe, Religion oder Kultur, ethnischer Herkunft oder anderer Merkmale oder im Berufsleben, bei der Wohnungssuche, beim Sport oder in sonstigen Alltagssituationen „sind in unserer Stadt inakzeptabel – und wir treten jederzeit aktiv dagegen ein“, sagt Bürgermeister Steffen Mues. „Ich bin deshalb umso dankbarer, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Siegenerinnen und Siegener eine klare Haltung hat: Rassismus hat in unserer Stadt keine Chance.“

Siegen: „Wochen gegen Rassismus“ unter anderem mit T-Shirt-Aktion an der Sieg

„Begegnung ermöglichen, Bildungsarbeit gegen Rassismus, Aktionen für Toleranz und Zivilcourage: Das ist die beste Antwort auf Menschenverachtung, Intoleranz und Gewalt“, betont Steffen Mues bei der Vorstellung des Programms im Rathaus. Auf dem Plan stehen etwa der Workshop „Weiße können nicht rappen – spielend ins Gespräch kommen“ am 17. März. für Lehrerinnen und Lehrer weiterführender Schulen oder eine „lebendige Bibliothek“, bei der Teilnehmende sozusagen „ihr“ Vorurteil treffen können.

Blick ins Programm Um Diskriminierungserfahrungen von Musliminnen geht es bei einem Onlinevortrag mit Diskussion am Montag, 14. März, ab 18 Uhr. Anmeldung: mielke@wegweiser-siwo.de Den US-Film „The Help“ mit Emma Stone aus dem Jahr 2011 zeigt der Atatürkverein Siegerland am Freitag, 18. März, ab 18 Uhr in seinen Räumen am Lindenplatz 3. Ein Workshop über Vorurteile läuft am Samstag, 19. März, von 10 bis 18 Uhr bei der VHS Siegen, Markt 25. Veranstalter ist der Verein Africa’s People Africa’s Power. Teilnahme kostenlos möglich, Anmeldung erforderlich unter info@africaaspeople.de

Die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ stehen in diesem Jahr unter einem besonderen Vorzeichen: Das Siegener Netzwerk gegen Rassismus feiert sein 20-jähriges Bestehen. Eine besondere Mitmach-Aktion des Netzwerks findet am Montag, 21. März, von 15 bis 18 Uhr auf der Siegbrücke statt. „Geplant ist, dass Interessierte wie Kinder und Jugendliche kreativ T-Shirts gestalten und diese unter dem Motto ‚Leinen los – Zeigt Haltung‘ über die Sieg gespannt werden“, sagt Lisa Bleckmann von der Koordinierungsstelle „Demokratie leben“ des Caritasverbands Siegen-Wittgenstein, die beim Pressetermin ebenso wie Emetullah Hokkaömeroglu von der Integrationsagentur des AWo Kreisverbands Siegen-Wittgenstein/Olpe das „Netzwerk gegen Diskriminierung“ vertritt.

Das komplette Programm gibt es auf vielfalt-statt-diskriminierung.de

