Siegen: Hand im Nachttisch eingeklemmt – Feuerwehr hilft

Siegen. Einsatz in einem Seniorenheim in Siegen: Erst die Feuerwehr kann dem Senior aus seiner misslichen Lage helfen.

Weil ein älterer Bewohner im Kursana-Seniorenzentrum Siegen auf dem Siegener Heidenberg mit der Hand in einer Nachtkonsole eingeklemmt war, wurden am Donnerstagabend um 19.29 Uhr die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst in die Straße Am Witschert alarmiert.

Berufsfeuerwehr Siegen sowie die Einheiten Achenbach und Eiserfeld rückten aus. Jochen Göbel von der Berufsfeuerwehr Siegen war gemeinsam mit dem Personal des Rettungswagens sowie dem Notarzt zuerst am Einsatzort. Der erfahrene Feuerwehrmann erkannte die Situation recht schnell und konnte die eingeklemmte und verletzte Hand zusammen mit dem Rettungspersonal und dem Notarzt befreien. Da die weiteren Feuerwehrkräfte vor Ort nicht mehr gebraucht wurden, konnte Jochen Göbel sie noch auf der Anfahrt abbestellen. Der Patient unterzog sich vor Ort einer erste Versorgung der blutenden Hand und wurde anschließend ins Krankenhaus gefahren.

