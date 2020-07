Siegen: Handy der Gattin verbrannt und Polizisten bedroht

Die Polizei nimmt den Mann schließlich in Gewahrsam. Was ihn nicht davon abhält, die Beamten weiter zu beleidigen und zu bedrohen (Archivbild).

Siegen. Ehestreit in Siegen eskaliert: Betrunkener Mann stiehlt seiner Frau das Handy, schließt sich in einer Lagerhalle ein und verbrennt das Gerät.

Ein Ehestreit ist am Dienstagnachmittag, 28. Juli, in Siegen eskaliert: Nachdem ein 39-jähriger Mann seine Frau bedroht und ihr Handy verbrannt hatte, bedrohte er auch Polizeibeamte.

Bereits seit einiger Zeit kommt es in der Beziehung einer 35-Jährigen mit ihrem 39-jährigen Ehemann zu Problemen, so die Polizei, die Behörde ist involviert und hatte in der Vergangenheit bereits Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt aufgenommen. Am Dienstag kam es zu einem erneuten Streit zwischen den Eheleuten: Der 39-Jährige entwendete dabei das Handy seiner Ehefrau und schloss sich in der Fludersbach in einer Büro- und Lagerhalle ein. Abends kam die 35-Jährige dorthin und wollte ihr Handy zurückhaben. Der Mann rastete daraufhin aus, bedrohte die Frau und schrie, dass er sie umbringen werde.

Feuerwehr Siegen wird wegen Brand- und Gasgeruch hinzugerufen

Die Frau flüchtete in ihr Auto, wo sie aber keinen wirklichen Schutz fand, da der Mann gegen den Wagen trat und beschädigte, so dass sie das Gelände verließ. Die hinzugerufenen Beamten der Wache Weidenau wollten den Streit schlichten und der Frau das gestohlene Handy zurückgeben. Mit den Worten „Ich bringe Dich um“ und „Ich bin schneller an Deiner Waffe, als Du diese ziehen kannst“ bedrohte der Mann die Beamten. Aus der geöffneten Lagerhallentüre nahmen die Polizisten zudem den Geruch von Verbrannten und Gas wahr.

Der 39-Jährige wurde fixiert, die Feuerwehr hinzugerufen und das Gebäude nach einem möglichen Brand oder Gasaustritt untersucht. Es stelle sich heraus, dass der Mann in seiner Wut das Handy seiner Ehefrau im Gebäude verbrannt hatte. Der stark alkoholisierte 39-Jährige (mehr als 2,2 Promille) wurde in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zur Wache bedrohte und beleidigte er die Beamten weiterhin, etwa mit der Ankündigung „Wenn ich wieder frei bin, bringe ich Euch um“. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

