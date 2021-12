Die Feuerwehr lässt das Haus in Siegen vorsorglich räumen.

Einsatz Siegen: Haus in der Hermelsbach nach Feueralarm evakuiert

Siegen. Ein ausgelöster Heimrauchmelder im Hermelsbacher Weg in Siegen hat für einen Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt.

Wie die Feuerwehr am Donnerstag, 16. Dezember, vor Ort erläuterte, sei der Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hermelsbacher Weg in Siegen ausgelöst worden.

Da auch von außen deutlicher Brandgeruch wahrzunehmen war, jedoch niemand die Wohnungstür öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Personen wurden nicht angetroffen, auch ein Feuer gab es nicht.

Feuerwehr Siegen: Bewohner können zurück ins Haus

Möglicherweise sei Rauch durch einen angezündeten Kamin in die Wohnung gelangt und habe den Rauchmelder ausgelöst. Die Bewohner, die vorsorglich ihre Wohnungen verlassen hatten, konnten wenig später wieder zurück ins Haus.

