Der Durchgang zu den Gleisen am Siegener Hauptbahnhof wird wegen der Arbeiten am Dach gesperrt.

Siegen Dafür ist die Unterführung am Hauptbahnhof Siegen wieder geöffnet. Die Komplett-Modernisierung biegt nach sieben Jahren auf die Zielgerade ein.

Die Deutsche Bahn meldet neue Entwicklungen bei den Arbeiten am Siegener Hauptbahnhof: Demnach sind die Vorbereitungen für das Dach am sogenannten „Hausbahnsteig“ so weit fortgeschritten, dass die neue Überdachung selbst montiert werden kann. Für Reisende bedeutet das: Vom Siegener ZOB aus können sie nicht mehr den gewohnten Durchgang als Hauptzugang zu den Gleisen nutzen.

Zunächst wurden die Pflastersteine am Bahnsteig erneuert, die Dachfundamente gegossen. Für die Installation selbst werde der Durchgang zum Bahnsteig, laut DB auch als „Runkel“ bekannt, für zwei Monate voll gesperrt, von Dienstag, 30. Januar, bis Ende März. Der stufenfreie Zugang zu den Gleisen sei aber gewährleistet, heißt es weiter: Durch die Wartehalle im Bahnhofsgebäude. Von dort führt eine Tür auf den Hausbahnsteig, im Bereich der Unterführung wurde der Bahnsteig demnach so weit hergestellt, dass auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen Richtung Fußgängerüberführung und Aufzug passieren können. Ab Dienstag werde dann auch die Personenunterführung geöffnet.

Der Weg zu den Gleisen führt für zwei Monate durch die Wartehalle. Die Unterführung wird wieder geöffnet. Foto: Hendrik Schulz / WP

Die Arbeiten am neuen Dach sollen hauptsächlich nachts stattfinden und auch noch länger als bis Ende März andauern. Die DB plane weiter mit einem Abschluss der Modernisierung im Frühjahr 2024. Ursprünglich war die Fertigstellung für 2017 vorgesehen gewesen.

