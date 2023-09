Siegen. Der Hauptbahnhof Siegen ist modernisiert. Eigentlich. Denn seit Jahren fehlt noch etwas: Die Unterführung und ein Bahnsteigdach. Bahn: Jetzt aber

Es war einmal: Ursprünglich 2017 sollte der Hauptbahnhof Siegen komplett modernisiert sein. Es ging einige Zeit ins Land mit der „Modernisierungsoffensive 2“ der Deutschen Bahn. 2020 wurde es auch nichts, immer ging es um „Restarbeiten“ – vor allem um die Unterführung, die heute immer noch weitgehend in dem Zustand ist, in dem sie schon lange war. Optisch zumindest. Nun gibt es ein weiteres Mal ein neues Datum.

Das Dach an Bahnsteig 1 und 2 (Hausbahnsteig – er liegt direkt am Bahnhofsgebäude) soll nun endlich errichtet werden. Das kündigte Jascha Grote vom Bahnhofsmanagement der DB am Rande der Einweihung der neuen Fahrrad-Schließanlagen am Donnerstag, 14. September, an. Das war, auch schon wieder vor einigen Jahren, auf politischen Druck hin in die Wege geleitet worden, weil Reisende von der Wartehalle nicht trockenen Fußes zu den Zügen gelangen können.

Trockenen Fußes nicht von der Wartehalle zum Hausbahnsteig – das soll am Siegener Hauptbahn bald endlich ein Ende haben. (Archiv) Foto: Hendrik Schulz

Stadt Siegen bekommt viele Beschwerden wegen der Unterführung am Hauptbahnhof

Außerdem führt der Weg in die – deutlich in die Jahre gekommene – Unterführung vom Hausbahnsteig aus seit einigen Jahren durch ein Provisorium aus Bauholz. Auch die Treppe soll nun „richtig“ eingehaust werden. Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2024.

„Wir bekommen viele Beschwerden“, merkte Bürgermeister Steffen Mues an, „nicht immer ist die Stadt zuständig.“ So wie hier. Dennoch sei das eine der meistgenannten Punkte. Dass nun auch die Unterführung auf der Zielgeraden und der Siegener Bahnhof wirklich vor der Komplettfertigstellung stehe: „Endlich...“

