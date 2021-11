Siegen: Heimatverein Hain kauft Stadt-Szenen im Miniformat

Siegen. Siegen im XS-Format: Der Heimat- und Verschönerungsverein Hain hat fünf Dioramen mit städtischen Szenen gekauft. Sie stammen aus den 1950ern.

Der Heimat- und Verschönerungsverein Siegen-Hain hat fünf Dioramen in unterschiedlichen Größen gekauft. Sie zeigen dreidimensionale Ansichten der Stadt Siegen. Hergestellt wurden sie in den 1950er Jahren von Dekorateur-Auszubildenden des Kaufhofs, in den 1960er Jahren wechselten sie in den Besitz des Hainers Albert Peun. Jahrelang lagerten die Werke auf dem Speicher, bis sie zu Manfred Müller, dem damaligen Vorsitzenden des Heimat- und Verschönerungsvereins, kamen.

Die Dioramen mussten zunächst aufwendig restauriert werden. Manfred Müller stellte sie dem Heimatverein daraufhin als Dauerleihgabe zur Verfügung, viele Besucherinnen und Besucher der „Guten Stube“ in der Alten Hainer Schule waren davon begeistert. Nun konnte der Verein die Objekte für insgesamt 2000 Euro erwerben. Vorsitzender Martin Schuß stellte bei der Verwaltung einen Antrag auf Zuschuss – mit Erfolg: Die Stadt Siegen gibt 1500 Euro dazu. Jetzt hoffen die Mitglieder des Heimat- und Verschönerungsvereins, dass möglichst viele Menschen in der Alten Hainer Schule vorbeischauen, um die schönen und einmaligen 3D-Dioramen zu bewundern.

Siegen: Heimat- und Verschönerungsverein Hain hat Nachwuchssorgen

Zur Jahreshauptversammlung – nach fast zweijähriger Coronapause – konnte Martin Schuß jüngst nur wenige Mitglieder in der „Guten Stube“ begrüßen. „Das vergangene und auch dieses Jahr haben uns als Heimatverein einiges abgefordert. So kam das Vereinsleben zeitweise zum Erliegen“, berichtete der Vorsitzende. „Geplante Veranstaltungen, Gruppen und Aktionen konnten nicht stattfinden, sind zeitlich überholt oder ruhen im Planungsstadium.“

Viel zu sehen Ein „Diorama“ ist ein Schaukasten, in dem im Modellformat Szenen aufgebaut sind. Inhaltlich gibt es dabei keine Festlegungen: Es können historische Darstellungen sein, Landschaften mit Tieren, aber auch reine Fantasie-Arrangements. Oft ist dabei ein besonderer Detailreichtum charakteristisch, so dass Betrachterinnen und Betrachter viel entdecken können.

Dazu kommt das Problem, dass dem Verein der Nachwuchs fehlt. Der Altersdurchschnitt liegt derzeit bei 73 Jahren. Den Singkreis und die Wandergruppe gibt es nicht mehr. Dafür wurde das Gruppenangebot um eine Yogagruppe erweitert. Auch ein Internetportal wurde eingerichtet – die rund 200 Mitglieder haben Zugang. Das „Häner Blädche“, die Vereinsbroschüre mit aktuellen Nachrichten aus dem Ortsteil, das vier Mal im Jahr an die Mitglieder ausgegeben wird, wurde neu gestaltet.

Seinen Dank richtete Martin Schuß besonders an Schriftführer Franz Varnay, der sich in der Coronazeit mit Reinigungs- und Aufräumarbeiten rund um die Alte Schule verdient gemacht hat. Der Vorsitzende selbst führte in dieser Zeit einige Reparaturen durch.

