Siegen. Die Stadt Siegen soll in allen öffentlichen Toiletten kostenlose Menstruationsartikel bereitstellen. Dazu sind aber noch einige Fragen zu klären.

Es ist wohl gar nicht so leicht, in allen öffentlichen Toiletten Spenderautomaten für Menstruationsartikel aufzustellen. Das hat der Siegener Rat im Grundsatz zwar beschlossen – aber was ist zum Beispiel mit den WC-Anlagen, die übermäßig stark von Vandalismus betroffen sind? Wie oft und wie regelmäßig wird das Angebot genutzt, was kostet es die Stadt, was ist mit den Schulen, die teils schon Spender haben?

Die Verwaltung schlägt daher ein Pilotprojekt vor: Um Erfahrungen zu sammeln, Antworten geben zu können. Das sei gängige Praxis, heißt es in einer Vorlage zur Ratssitzung am Mittwoch, 10. Mai, viele andere Kommunen hätten ähnlich viele Fragen und ähnlich wenig Erfahrung. Drei Spenderautomaten sollen demnach in öffentlichen Gebäuden angebracht werden: Je einer im Rathaus Geisweid, im Krönchen-Center und im Siegerlandmuseum.

Diese etwa 150 Euro teuren Duo-Spender aus robustem Edelstahl sollen vandalismussicher befestigt werden, enthalten 30 bis 60 Binden (zu je 8 Cent pro Stück) und 80 bis 160 Tampons (11 Cent). Wie oft und regelmäßig das Angebot genutzt wird und was es die Stadt kostet, soll mit dem Pilotprojekt herausgefunden werden. Danach sollen Menstruationsartikel „auf alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt Siegen ausgeweitet werden“.

