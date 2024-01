Siegen: Hier steigt die größte Karnevals-Party der Stadt

Kaan-Marienborn Der Käner Karneval Club gibt in der Weißtalhalle in Siegen einen Vorgeschmack auf seine große Festsitzung. Für die beginnt nun der Vorverkauf.

Mit „Prinzengarde meets Friends“ läutete der Käner Karneval Club (KKC) in der Weißtalhalle nun die zweite Hälfte – und damit die heiße Phase – der Session ein. Fast 600 Gäste feierten nach Angaben des Clubs mit und erhielten schon einmal einen Vorgeschmack auf die große Festsitzung am Samstag, 2. Februar. Für die startet bald der Vorverkauf.

Das Format „Prinzengarde meets Friends“ wurde von der Prinzengarde des KKC ins Leben gerufen, wie es weiter heißt. Es nahm seinen „Anfang vor Jahren im kleinen Kreis einiger befreundeter Vereine im Pfarrheim St. Bonifatius in Kaan-Marienborn“ und „hat sich über die Zeit zur festen Institution bei den Jecken des Siegener Umlandes gemausert“. In diesem Jahr seien 15 Vereine der Einladung gefolgt und hätten die Weißtalhalle am Samstagabend „für einige Stunden zur karnevalistischen Hochburg des Siegerlandes“ gemacht.

Im Siegerland ist Karneval vielleicht nicht so beliebt wie in anderen Regionen. Aber dass es hier ebenfalls Fans gibt, beweist der KKC in der Weißtalhalle mit „Prinzengarde meets Friends“. Foto: Käner Karneval Club / Siegen

Siegen: Karnevalsfans feiern bis spät in die Nacht in der Weißtalhalle

Sitzungspräsident Wolfgang „Wolle“ König und Franziska Stenske, Co-Moderatorin und Trainerin der Käner Prinzengarde, begrüßten das Publikum. Dann eröffneten die Namensgeber der Veranstaltung den Abend tänzerisch. „Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch“, richteten im Anschluss Prinz Peter III. (Otterbach) und Prinzessin Svenja I. (Brömsen) das Wort an die Gäste. Im weiteren Verlauf standen außer der Funkengarde des KKC, die ihren Sessionstanz präsentierte, auch alle Gastvereine auf der Bühne. „Natürlich wurde dabei auch der jeweilige Sessionsorden zwischen den Tollitäten ausgetauscht“, so der KKC.

Viele Vereine hatten ebenfalls Tanzdarbietungen mitgebracht. „Dabei ist auffällig, dass die Tänze in den letzten Jahren immer aufwendiger geworden sind“, merkt der Club an. „Oft waren Requisiten und Bühnenbilder im Einsatz, was zum Teil sogar kurze Umbaupausen notwendig machte.“ Der Applaus habe jeweils bewiesen, „dass sich dieser Aufwand lohnt“. Sonntag kurz vor 1 Uhr endete der offizielle Teil der Veranstaltung. Zu aktueller und auch „klassischer“ Musik der großen kölschen Karnevalsbands wurde danach weiter gefeiert und getanzt.

Siegen: Vorverkauf für die große Festsitzung des Käner Karneval Clubs – hier gibt‘s Tickets

Der KKC bereitet sich nun auf seine öffentlichen Veranstaltungen vor. Bei der großen Festsitzung am Samstag, 2. Februar, und dem Kinderkarneval am Sonntag, 3. Februar, außerdem beim „närrischen Nachmittag“ am 10. Februar sind alle Karnevalsfans willkommen. Karten sind am 14. Januar zwischen 14 und 16 Uhr in der Gastronomie der Weißtalhalle (Blumertsfeld 2, 57074 Siegen) und im Anschluss ab dem 17. Januar bei der Bäckerei Lixfeld (Hauptstraße 41, 57074 Siegen) zu deren regulären Öffnungszeiten zu erwerben.

