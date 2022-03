Siegen/Hilchenbach: Mülltonne und Kleider-Container brennen

Hilchenbach/Geisweid. In Siegen und Hilchenbach gehen Container in Flammen auf. Die Ursache ist bislang unklar, der Schaden beträchtlich. Die Polizei ermittelt

Einer aufmerksamen Zeugin ist in der Nacht auf Freitag, 11. März, gegen 2 Uhr ein brennender Kleidercontainer in der Straße In der Herrenwiese in Hilchenbach aufgefallen.

Die Frau alarmierte sofort die Feuerwehr. Der Kleidercontainer wurde durch stark beschädigt. Auch die Wand eines angrenzenden Lebensmittelmarktes ist durch die Hitzeentwicklung leicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Feuer an Siegener Albert-Schweitzer-Schule

Am Donnerstag, 10. März gegen 21.30 Uhr, brannte bereits ein Papiercontainer auf dem Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule in Geisweid. Das Feuer zerstörte den Container gänzlich.

Der Container in Geisweid brennt völlig aus. Foto: Feuerwehr Siegen

Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0271/7099-0 entgegen.

