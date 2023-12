Siegen: Hochwasser und Sturm – Feuerwehr im Dauereinsatz

In der Mühlenbachstraße in Netphen werden die frisch befüllten Sandsäcke schon gebraucht.

Siegerland Sturm und Dauerregen spitzen die Lage zu: In Siegen werden Wege gesperrt, die Feuerwehren füllen Sandsäcke.

Die Feuerwehren im Siegerland sind im Dauereinsatz: Bäume kippen um und fallen auf Straßen oder geparkte Pkw. Sturmtief „Zoltan“ fegt seit Mittwochnachmittag mit ergiebigen Regen über das Siegerland und richtet erhebliche Schäden an.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Wiesen im Weißtal überflutet

In Wilnsdorf-Anzhausen musste die örtliche Feuerwehr ausrücken, weil eine Zisterne hinter einem Wohnhaus vollgelaufen war und das Regenwasser in den Keller lief. Die Feuerwehr musste Pumpen einsetzten. Die Wiesen im gesamten Weißtal sind total überflutet und bilden eine regelrechte Seenplatte. Der Bösselbach führt so viel Wasser mit sich, dass er nur noch knapp einen halben Meter unter einer Brücke Platz hat. Normale Wassertiefe sind hier 30 Zentimeter, jetzt sind es schon mehr als 1,50 Meter.

Hochwasser in Siegen – die Bilder Hochwasser in Siegen – die Bilder Mitarbeiter des Bauhofs und die Feuerwehr befüllen in Netphen Sandsäcke. Foto: Jürgen Schade

Hochwasser in Siegen – die Bilder Hochwasser im Weißtal - hier am Industriegebiet in Kaan-Marienborn. Foto: Jürgen Schade

Hochwasser in Siegen – die Bilder In Siegen sind Treppenanlage und Wege an der Sieg gesperrt. Foto: Jürgen Schade

Hochwasser in Siegen – die Bilder Mitarbeiter des Bauhofs und die Feuerwehr befüllen in Netphen Sandsäcke. Foto: Jürgen Schade

Hochwasser in Siegen – die Bilder In Siegen sind Treppenanlage und Wege an der Sieg gesperrt. Foto: Jürgen Schade

Hochwasser in Siegen – die Bilder In Siegen sind Treppenanlage und Wege an der Sieg gesperrt. Foto: Jürgen Schade

Hochwasser in Siegen – die Bilder In der Mühlenbachstraße in Netphen werden die frisch befüllten Sandsäcke schon gebraucht. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Hochwasser in Siegen – die Bilder In der Mühlenbachstraße in Netphen werden die frisch befüllten Sandsäcke schon gebraucht. Foto: Jürgen Schade

Hochwasser in Siegen – die Bilder Mitarbeiter des Bauhofs und die Feuerwehr befüllen in Netphen Sandsäcke. Foto: Jürgen Schade

In Siegen sind die Wege an der Sieg schon seit Freitag voll gesperrt. Die Stadt Siegen hat auf der gesamten Länge der neuen Ufer Sperrbaken aufgestellt, ebenso ist der Durchgang beim Parkhaus Reichwalds Ecke unter der HTS überflutet und unpassierbar.

Feuerwehr Netphen füllt Sandsäcke

Die Stadt Netphen hat sich auch auf das Hochwasser vorbereitet, um auf einen Extremfall vorbereitet zu sein, und vorgesorgt. Der Leiter der Feuerwehr Netphen Sebastian Reh ließ am Samstagvormittag Alarm auslösen, um Sandsäcke füllen zu lassen. Um 9 Uhr ging es auf dem Bauhof der Stadt Netphen los. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren stellten sich jeweils drei Stunden, aufgeteilt in zwei Schichten, in den Dauerregen, um 2500 Sandsäcke mit je 20 Kilo Sand zu füllen. Tatkräftige Hilfe bekamen sie von Mitarbeitern des Bauhofes. Den Sand stellte das Betonwerk Runkel aus Niederdielfen zur Verfügung.

Zwischendurch mussten die Feuerwehr bereits in der Mühlenbachstraße zahlreiche Sandsäcke auslegen, denn der Mühlenbach war derart angestiegen, dass das Wasser über die Straße in die Keller einiger Wohnhäuser lief. Auch die Siegwiesen hinter dem Dreis-Tiefenbacher Klärwerk sind überflutet, ebenso die Wiesen in Grissenbach und Nenkersdorf. „Ich bin froh, dass wir hier oben im Netpherland noch viele Wiesenflächen haben, wo das Wasser hineinlaufen kann, sodass weniger Häuser überflutet werden“, sagte der Leiter der Feuerwehr Netphen, Sebastian Reh. Dank ging auch an Netphens Bürgermeister Paul Wagener, der die Feuerwehreinsatzkräfte mit wärmenden und frischen Getränken sowie Essen versorgen ließ.

Siegpegel in Niederschelden über drei Meter

Der Siegpegel in Niederschelden hat am Samstagnachmittag die Höhe von drei Metern überschritten. Das mittlere Hochwasser beträgt dort 2,85 Meter, die normale Wasserhöhe 95 Zentimeter. Die Weiß in Niederdielfen lag mit 1,46 Meter um das Dreifache über dem normalen Wasserstand. In Weidenau erreichte die Sieg 1,46 Meter (normal: 31 Zentimeter), die Ferndorf 1,63 Meter (normal: 53 Zentimeter). Die Ferndorf in Kreuztal war 1,07 Meter tief, der Wasserstand übertraf die normale Höhe von 22 Zentimetern somit um das Fünffache.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland