Siegen-Wittgenstein Es regnet kräftig in Siegen-Wittgenstein und das soll auch noch ein paar Tage so bleiben. Die Wasserstände der Sieg und der Ferndorf steigen wieder.

Die Pegel steigen wieder und damit die Hochwassergefahr. Der Pegel der Ferndorf in Weidenau liegt am Dienstag, 2. Januar, bereits bei 120 Zentimetern – am Neujahrstag bewegte sich der Wert noch bei gut 80 Zentimetern. Auch der Pegel der Sieg hat kurz vor dem Zusammenfluss in Weidenau den sogenannten „Informationswert 1“ am Dienstagmorgen bereits überschritten und liegt bei 95 Zentimetern. Seit Montagabend regnet es anhaltend in Siegen-Wittgenstein; für die Region liegt eine Unwetterwarnung vor: Ergiebiger Dauerregen ist bis Donnerstag gemeldet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) nennt in seiner Warnung Niederschlagsmengen zwischen 60 und 80 Liter je Quadratmeter. Betroffen sind Siegen-Wittgenstein und angrenzende Kreise in Nordhessen und Rheinland-Pfalz sowie Richtung Rheinland. Beim „Informationswert 1“ (kleines Hochwasser) handelt es sich um eine Vorabinformation: Es muss damit gerechnet werden, dass der Wasserstand zukünftig weiter steigt.

Auch Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland, warnt vor den ergiebigen Regenfällen, die auf bereits deutlich durchgeweichte Böden treffen, die so gesättigt sind, dass sie kaum noch Wasser aufnehmen können. Tief „Dietmar“ zieht über die Region hinweg und bringt außer Regen auch Sturmböen nach Siegen-Wittgenstein, so der Experte: Das bringe zusätzlich die Gefahr, dass Bäume im Untergrund weniger Halt haben und umstürzen können: „Bleibt am besten aus den Wäldern raus“, so Beyer. Nach aktuellem Stand werde in den meisten Wettermodellen aktuell aber ab Freitag eine längere, trocken-kalte Wetterlage berechnet, so dass sich die Situation nicht noch weiter verschärfen dürfte.

