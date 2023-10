Siegen. Im Siegerland gibt es viele besondere Locations für Hochzeiten. Wie wäre es mit einem Gewächshaus oder einer Scheune? Ein Überblick.

„Willst du mich heiraten?“ – mit dieser Frage startet nicht nur die Verlobungszeit, sondern meist auch die Planung für die Hochzeitsfeierlichkeiten. Am besten, man fängt früh an. Im Optimalfall ein bis eineinhalb Jahre vor der Hochzeitsfeier. Am schwierigsten gestaltet sich dabei meist die Suche nach der perfekten Location. Hier finden Sie einen Überblick über die schönsten Hochzeitslocations in Siegen und Umland. Es handelt sich um eine Auswahl der Redaktion ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Framehouse in Siegen: Scheune mit Gewächshaus für die perfekte Hochzeitsfeier

Schmuckdesignerin Jessica Schäfer und Fotografin Kira Stein haben mit dem „Framehouse“ in Siegen-Langenholdinghausen, Am Eibel 2, ein Hochzeitskomplettpaket geschaffen. Das „Framehouse“ umfasst eine weiße Scheune, ein Gewächshaus und einen weitläufigen Außenbereich.

Das Framehouse in Siegen bietet Platz für eine kleine Hochzeitsfeier. Es besteht aus einer weiße Scheune, einem Gewächshaus und einen weitläufigen Außenbereich. Foto: Privat / Verena Schlüter

Um die 50 Personen können bei größeren Veranstaltungen im Außenbereich und im Gewächshaus ihre Zeit verbringen, schreiben die Betreiberinnen in ihrer Infobroschüre. Auch die weiße Scheune stehe bei einer Buchung zur Verfügung.

Das „Framehouse“ kann sowohl für Hochzeiten als auch für Workshops, Fotoshootings und mehr angemietet werden. Damit aber nicht genug: Jessica Schäfer bietet dort auch ihren Schmuck von „Refined Bohemia“ im Boho-Stil an – das Angebot reicht von aufwendigem Haarschmuck bis zu einfachen Ohrringen. So können sich Bräute den Schmuck für den perfekten Tag zusammenstellen.

Kira Stein arbeitet als Hochzeitsfotografin („Kira Stein Fotografie“), hat ebenfalls ihr Atelier im Framehouse und kann bei Interesse die schönsten Momente der Brautpaare festhalten. Mehr Infos zum „Framehouse“ gibt es im Internet unter www.the-framehouse.de

Seven Hills in Siegen: Platz für Hochzeitsfeiern, Geburtstage und mehr

Lilli Schäfer und Julia Schander fingen 2018 mit ihrem Blog „Bowlilicious“ an, auf dem sie über gesundes Essen in Schüsseln schrieben. Daraus entwickelte sich in kurzer Zeit viel mehr: Nun betreiben sie das „Seven Hills“ in Siegen. Die Eventlocation in der Formerstraße 3 bietet auf 100 Quadratmetern Platz für Hochzeitsfeiern, Jungesellinnenabschiede oder andere Feierlichkeiten.

Das Gebäude ist aufgeteilt in zwei Räume (mit WCs) und einen schönen Außenbereich. Im Hauptgastraum finden 30 Personen einen Sitzplatz, dort ist auch eine große Küche zu finden. Hier finden auch regelmäßig Kochabende statt.

Mehr Infos zu „Seven Hills“-Location und der Anmietung gibt es unter www.sevenhills-events.de, zu „Bowlilicious“ unter www.bowlilicious.de. Bei Bowlilicious gibt es auch Brunch-, Picknick- und Cateringoptionen.

Sudwerk der Irle Brauerei in Siegen: Hochzeit feiern und Bier trinken

Das Sudwerk der Irle Brauerei in der Hauptstraße 18 in Siegen bietet Platz zum Feiern, ob Hochzeit, Geburtstag oder ein anderes Event. Damit die Hochzeit nicht zu teuer wird, können die Kundinnen und Kunden, die im Sudwerk ihre Feierlichkeit stattfinden lassen, zwischen unterschiedlichen Getränkepauschalen wählen.

Für die Irle Brauerei selbst zeichnet die Location die Mischung aus Tradition und Moderne aus. Natürlich gibt es dort auch das Bier zu trinken, das im 2002 entstanden Brauhaus gebraut wird. Mehr Infos gibt es unter www.sudwerk-siegen.de.

Dorint Parkhotel Siegen: Viel Platz für eine große Hochzeitsgesellschaft

Deutlich mehr Platz im Gegensatz zu vielen anderen Hochzeitslocations in der Region bietet das Dorint Parkhotel im Patmosweg 60 in Siegen. Laut Angaben des Hotels gibt es allein vierzehn Veranstaltungsräume von 20 bis 400 Quadratmeter für bis zu 300 Personen.

Das Dorint Parkhotel in Siegen verfügt über ein großes Gelände. Foto: Rene Traut

Diese können nicht nur für Hochzeitsfeierlichkeiten, sondern auch für Teammeetings, Geburtstage und mehr genutzt werden. Mehr Infos zum Dorint Parkhotel in Siegen gibt es unter www.hotel-siegen.dorint.com/de.

Hochzeit feiern in der Weißen Villa in Kreuztal: Standesamt ist nicht weit entfernt

Die Weiße Villa in Dreslers Park in Kreuztal („Am Park“) ist alleine von außen schon hübsch anzusehen. Im Gebäude können im Großen Saal Hochzeitsfeierlichkeiten, Tagungen und mehr mit bis zu 100 Gästen stattfinden. Daran grenzt ein Raum an, in dem das Buffet serviert werden kann. Für weniger Gäste – um die 45 Personen – ist der historische Terrassensaal geeignet.

Wenn das Wetter mitspielt, können Teile der Feierlichkeiten auch draußen stattfinden. Praktisch: Nebenan in der Gelben Villa befindet sich das Trauzimmer des Kreuztaler Standesamtes. Mehr Infos zur Weißen Villa in Kreuztal gibt es unter www.weisse-villa-kreuztal.de.

Remise in Netphen: In Hainchen kann gemütlich Hochzeit gefeiert werden

Die Remise in Hainchen ist der Ort, wo Besucherinnen und Besucher der Wasserburg Hainchen einkehren. Vielen ist nicht bekannt, dass man dort aber auch Hochzeit feiern kann.

Die Remise in Hainchen bietet Platz für bis zu 75 Personen bei einer Hochzeitsfeier. Foto: Jennifer Wirth / WP

Die Remise bietet Platz für rund 75 Personen. Die großzügige Empore sei ideal für große Feiern, heißt es auf der Homepage der Betreiber. Auch ein gemütlicher Außenbereich ist im Sommer immer wieder ein Treffpunkt für die Hochzeitsgäste. Mehr Infos gibt es unter www.remise-hainchen.de.

Zollposten in Hilchenbach: Eine Scheune für die perfekte Hochzeit

Der Zollposten in Hilchenbach („Am Zollposten 2“) hat vor kurzem sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Die Eventscheune wurde 2012 eröffnet und ist perfekt für Hochzeiten, Geburtstage und mehr geeignet. Dort finden in einem 130 Quadratmeter großen Raum 80 Personen einen Sitzplatz.

Der Hauptraum kann durch einen Zeltanbau erweitert werden. Ein Biergartenbereich ist direkt neben der Scheune – gerade im Sommer wird hier mehr gefeiert als drinnen. Mehr Infos zum Zollposten gibt es unter www.zollposten.de.

