Die Siegener Feuerwehr lüftet die Räume vom Rauch, auf der Suche nach Feuer schlagen die Kohlenmonoxid-Melder an.

Siegen Reinigungskraft will in einer Siegener Firma ihre Arbeit beginnen und entdeckt Rauch in den Produktionsräumen. Die Feuerwehr findet noch mehr.

Gegen 6 Uhr am Donnerstagmorgen, 11. Januar, wurden die Berufsfeuerwehr Siegen sowie die Feuerwehreinheit Weidenau zu einer Firma in die Welterstraße gerufen: Eine Reinigungsfrau hatte dort stark verrauchte Produktionsräumlichkeiten vorgefunden und die Feuerwehr alarmiert.

Nachdem zunächst einige Türen geöffnet waren und ein Trupp unter Atemschutz nach dem Feuer suchte, schlugen bei den Einsatzkräften im Gebäude die Kohlenmonoxid-Melder (CO) an. In der Zwischenzeit war auch die Löschwasserversorgung aufgebaut und der Einsatzleiter hatte telefonischen Kontakt zum Firmeninhaber. Der Einsatztrupp konnte allerdings kein Feuer finden.

Schließlich wurde festgestellt, dass sich in den Kellerräumen des Gebäudes deine Holzfeuerheizung befindet, die auf eine Fehlermeldung angeschlagen hatte. Dabei war es zu der Rauchentwicklung und der hohen Kohlenmonoxid-Konzentration gekommen. Die Feuerwehrleute stellten die Heizung ab, eine Fachfirma muss nun den Heizungsschaden beheben.

