Siegen: Hoppmann wächst und übernimmt Opel-Cavallaro

Siegen/Attendorn. Hoppmann aus Siegen führt die Geschäfte von Opel-Cavallaro weiter. Die Cavallaros nehmen weiter Schlüsselpositionen ein.

Die Hoppmann-Unternehmensgruppe aus Siegen wächst weiter und übernimmt zu Sonntag, 1. Oktober, die Geschäftsaktivitäten und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des autorisierten Opel-Händlers Cavallaro in Attendorn.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Vincenzo Cavallaro, der bislang mit seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter das Autohaus als Familienbetrieb führte, hatte sich nach vielen Gesprächen mit der Hoppmann-Geschäftsführung zu Verhandlungen entschlossen, „um eine erfolgreiche Zukunft seines Unternehmens sicherzustellen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Das Autohaus Cavallaro ist bereits seit vielen Jahren unser angeschlossener Vermittlerbetrieb. Daher kennen und schätzen wir Familie Cavallaro als Geschäftspartner und konnten die Verhandlungen einvernehmlich und erfolgreich abschließen“, erklären die Geschäftsführer Andreas Wilke und Stefan Langenbach.

Zehn Beschäftigte werden von Hoppmann übernommen

Die Verträge der zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen auf Hoppmann über. Vincenzo Cavallaro wird die Geschäftsleitung des Hoppmann-Standortes in Attendorn übernehmen. Auch Ehefrau und Tochter nehmen im Unternehmen weiter Schlüsselpositionen ein, so das Unternehmen. Durch die eingespielten Prozesse in der Betriebsstätte und dem erfahrenen und geschulten Mitarbeiterstamm könne die bereits vorhandene starke Marktposition weiter ausgebaut werden. Durch die Übernahme werde sich die Hoppmann-Unternehmensgruppe weiter im Sauerland etablieren und das Kerngeschäft stärken.

+++Lesen Sie auch: Siegen: Hoppmann Autowelt schließt Opel-Standort in Geisweid+++

Der Betrieb führt die Tradition als Opel-Service-Standort weiter, zusätzlich soll perspektivisch die Gebrauchtwagenvermarktung im Mehrmarken-Segment ausgebaut werden. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser weiteren Investition wichtige strategische und operative Optionen hinzugewinnen, um in unserem anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfeld auch zukünftig erfolgreich zu sein“, betont Andreas Wilke.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland