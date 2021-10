Siegen: HTS und Weidenauer Straße nach Unfall gesperrt

Die Polizei in Siegen beziffert den Schaden auf etwa 75.000 Euro.

Weidenau. In Siegen-Weidenau will ein Autofahrer auf die HTS abbiegen, es kommt zur Kollision. Das sind die überaus unschönen Folgen.

Zwei Autofahrer haben nach einem Unfall auf der Weidenauer Straße am Dienstag, 5. Oktober, schwere Verletzungen davongetragen.

Ein 40-Jähriger, der in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs war, soll unweit des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums versucht haben, von der Weidenauer Straße auf die HTS abzubiegen, obwohl seine Ampel laut Polizeiangaben rot zeigte. Der Ford kollidierte mit dem BMW eines entgegenkommenden 61 Jahre alten Mannes.

Siegener Polizei: 75.000 Euro Schaden

Der Jüngere der beiden wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Beamten beziffern den Schaden auf etwa 75.000 Euro. Die HTS-Abfahrt Geisweid sowie die Weidenauer Straße in Richtung Weidenau waren für etwa eine Stunde gesperrt. Zudem kam es zu erheblichen Verspätungen der VWS-Linien R10, UX1, C130 sowie des gesamten Ortsverkehrs in Geisweid.

