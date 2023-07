Siegen: „Ich war halt wütend“ – Täter bereut und stellt sich

Siegen. Ein Hilchenbacher kann an der City-Galerie seine Emotionen nicht kontrollieren und rastet aus – um gleich danach voll Reue zur Polizei zu gehen.

Ein 27-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen, 13. Juli, die Bundespolizisten in Siegen aufgesucht. Den Beamten fiel auf, dass er ein Schild einer Trafoanlage in der Hand hielt.

Der Hilchenbacher erklärte, dass er sich soeben an der City-Galerie in Siegen aufhielt und seine Emotionen nicht kontrollieren konnte. Er habe vor lauter Wut seinen Rucksack gegen eine Trafoanlage an der City-Galerie geschleudert.

Dennoch: Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

Dabei sei das in seiner Hand befindliche Schild von der Trafoanlage abgefallen. Voller Unrechtsbewusstsein wollte er sich nun bei der Polizei stellen und die Tat gestehen. Die tatsächliche Ausprägung des Schadens ist derzeit noch unklar, so die Polizei. Trotz des Schuldeingeständnisses leiteten die Bundespolizisten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den deutschen Staatsbürger ein.

