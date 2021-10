Siegen: IHK-Baustellen-Navi zeigt, wo eine Baustelle wartet

Siegen. Wo ist die nächste oder neuste Baustelle? Das weiß das „IHK-Baustellen-Navi“ – die Plattform bietet schnelle Orientierung in Siegen und Umgebung.

„IHK-Baustellen-Navi“ heißt die digitale Plattform, die ab sofort einen einfachen, schnellen und lösungsorientierten Umgang mit Straßenbaustellen bieten soll – für Unternehmen, Kommunen, Behörden, Pendler und die breite Öffentlichkeit. „Die verkehrliche Erreichbarkeit ist einer der wichtigsten Standortfaktoren für Unternehmen jeder Größenordnung: vom Kiosk bis zum großen Logistiker“, sagt Hans-Peter Langer, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Siegen. Mit ihr stehe und falle die Attraktivität des Standorts. „Bleiben im Einzelhandel die Kunden aus, drohen Umsatzeinbußen. Werden wegen Baustellen plötzlich großräumige Umleitungen nötig, können produzierende Betriebe nicht rechtzeitig liefern.“

„IHK-Baustellen-Navi“: Projekt der IHK Siegen und weiterer Kammern

Die IHK Siegen ist eine von sechs Industrie- und Handelskammern bundesweit, die eine Initiative der IHK Gießen-Friedberg aufgriffen haben und das Portal mitentwickelten. Das Ziel: Digitale Technik nutzen, um negative Baustellen-Folgen möglichst zu minimieren. Hierfür hatte alleine die Vollversammlung der IHK Siegen 20.000 Euro bereitgestellt.

Für Landrat Andreas Müller ein guter Ansatz: „Das IHK-Baustellen-Navi ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie es gelingen kann, mit einem intelligenten, digitalen Datenmanagement unser Leben einfacher zu machen. Die Digitalisierung ist ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Treiber in allen Fragen rund um die Mobilität.“ Viele technische Möglichkeiten würden dafür bereits bestehen. „Es kommt darauf an, sie mit den Bedarfen vor Ort zusammenzubringen, wie es beim Baustellen-Navi geschehen ist.“

Siegen: Das sind die Funktionen des „IHK-Baustellen-Navis“

Das Portal „baustellennavi.de“ bietet frühzeitige und schnelle Informationen zu bestehenden und geplanten Baustellen sowie hilfreiche Tipps, Checklisten und Handlungsleitfäden. „Unternehmen finden so die Unterstützung, die sie brauchen, um Zeit und Geld zu sparen“, heißt es in einer Mitteilung der IHK Siegen. Die negativen Auswirkungen von Baustellen seien „nur allzu bekannt“: Zufahrtswege nur eingeschränkt nutzbar, Verkehrsfluss stockend, oft mangelhafte Beschilderungen, schlechte Sicht auf Schaufenster, wegfallende Parkplätze, Lärm, Erschütterungen, Schmutz.

Das Online-Portal bietet eine zentralisierte, digitalisierte und barrierefreie Lösung rund um das Thema „Baustelle“, heißt es in den Ausführungen weiter. Mit dem in Deutschland bislang einzigartigen Projekt bündele das IHK-Baustellen-Navi vorhandene Baustellendaten und -informationen auf einer zentralen Plattform und mache sie für die Öffentlichkeit verfügbar. Im Mittelpunkt steht eine interaktive Karte mit verschiedenen Filterfunktionen, auf der bestehende und geplante Baumaßnahmen im gewählten Kartenausschnitt übersichtlich angezeigt werden.

Hinzu kommen weitere wichtige Funktionen: Mit dem eigens für die Plattform konzipierten „Werkzeugkasten“ können sich Unternehmen und Kommunen optimal auf bevorstehende Baustellen vorbereiten, Kunden und Lieferanten vorwarnen und unerwünschte Begleiterscheinungen minimieren. „Dieser Servicebereich bietet konkrete Hilfestellungen zum Umgang mit Baustellen und zusätzlich einen umfassenden Fragen-/Antworten-Katalog (FAQs) sowie Kontaktpersonen, die im konkreten Fall bei Fragen beraten können“, wie die IHK Siegen erläutert.

Siegen: „IHK-Baustellen-Navi“ bietet Tipps und Checklisten

Klar sei, dass kaum jemand jeden Morgen auf die Seite schauen werde, um zu sehen, ob eine neue Baustelle ihn betreffen könnte, so Hans-Peter Langer. Das übernehme stattdessen das Portal eigenständig. Wer künftig automatisch informiert werden will, kann online seine E-Mail-Adresse hinterlegen und auf der Karte den Umkreis festlegen, in dem ihn künftige Baustellen interessieren.

Leichte Suche Eine Suchmaske ermöglicht es auf der Homepage www.baustellennavi.de ganz leicht, den jeweiligen IHK-Bezirk und die jeweilige Stadt oder Gemeinde auf der Karte zu finden. Dort sind dann die genauen Vollsperrungen, Erneuerungen und mehr aufgelistet.

„Der Rest funktioniert automatisch. Sobald eine Baustelle von Straßen NRW oder einer Kommune digital erfasst wird, die in diesem Gebiet liegt, erhält der Nutzer eine E-Mail“, erklärt Hans-Peter Langer.

Siegen: Auch die Bürgermeister in Siegen-Wittgenstein waren für das „Baustellen-Navi“

In die Entwicklung des Portals hatten die IHKs die Landesbetriebe Straßen.NRW und Hessen Mobil eingebunden, um weitgehend sicherzustellen, dass keine doppelten Datensätze entstehen. Christopher Laux, Baustellenkoordinator bei Straßen.NRW betont: „Jede Stadt und Gemeinde, die Baustellen digital erfasst, trägt zu einer besseren Koordination der Maßnahmen bei.“ Das IHK-Baustellen-Navi passe sehr gut in die digitale Landschaft, weil es mit den entsprechenden digitalen Schnittstellen ausgestattet worden sei. Eine transparente Abstimmung und Koordination geplanter Baustellen diene allen Städten und Gemeinden gleichermaßen.

Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß hatte das Thema „Digitale Baustellenkoordination“ als Vorsitzender Bürgermeisterkonferenz auf deren Tagesordnung gesetzt: „Wann, wo und über welchen Zeitraum Baustellen bestehen, ist nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger wichtig.“ Für die Bürgermeister im Kreis Siegen-Wittgenstein sei deshalb klargewesen, sich für eine verlässliche Übersicht über das gesamte Kreisgebiet an der Bereitstellung digitaler Baustellendaten zu beteiligen. „Hilfreich war dabei, dass der Aufwand zur Erfassung der Baustellen ausgesprochen gering ist.“ Das Baustellen-Navi überzeuge mit seiner Übersichtlichkeit, der leichten Handhabung und der Verknüpfung mit weiteren Serviceangeboten.

Zu den Pilotkammern, die das Projekt in den vergangenen Jahren entwickelten, gehören außer der IHK Siegen die IHKs Gießen-Friedberg, Frankfurt, Aachen, Heilbronn und Halle-Dessau. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich in den nächsten Monaten bundesweit weitere IHKs und Kommunen an diesem Portal beteiligen“, sagt Hans-Peter Langer. Die Vorteile sprächen für sich.

