Siegen/Essen Frau (23) aus Siegen bemerkt im Essener Hauptbahnhof, dass ihr Smartphone futsch ist. Der Dieb hatte nicht mit der Videoüberwachung gerechnet...

Eine 23-jährige Siegenerin ist am Samstagmorgen, 16. Dezember, im Hauptbahnhof Essen beklaut worden: Ihr Handy wurde demnach gestohlen. Bundespolizisten stellten später einen Mann, der das Gerät bei sich hatte.

Gegen 9.40 Uhr kam die Frau demnach zur Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof und gab an, dass ein Unbekannter ihr Smartphone gestohlen habe. Eine halbe Stunde zuvor sei sie angekommen, das Handy in der Jackentasche. Sie habe den Bahnsteig gewechselt, dazu die Rolltreppe benutzt und vor Ort gemerkt, dass das Handy fehlte. Über die Kopfhörer habe sie aber weiterhin Musik hören können - das Gerät musste sich also in Funkverbindungs-Nähe befinden. Sie entdeckte aber keinen Verdächtigen und ging zur Bundespolizei.

Hinter der Siegenerin auf der Rolltreppe benimmt sich ein Mann sehr verdächtig

Da die Siegenerin keine Angaben zu einem Tatverdächtigen machen konnte, werteten die Beamten die Überwachungsvideos aus und entdeckten einen Tatverdächtigen: Der stand auf der Rolltreppe direkt hinter der Geschädigten und hielt nach Ankunft auf dem Bahnsteig zudem ein zweites Smartphone in der Hand. Zudem lief er, kaum dass er oben ankam, wieder die Treppe herunter und verließ den Hauptbahnhof.

Wenig später stellten Bundespolizisten den 30-Jährigen algerischen Staatsbürger, als er erneut den Hauptbahnhof betrat. Bei der Durchsuchung des Esseners fanden die Einsatzkräfte auch das gestohlene Handy der Siegenerin, das die „sichtlich glückliche Eigentümerin“ dann zurückerhielt, so die Beamten. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

