Siegen. Benjamin Hinkel folgt Anke Schreiber an der Spitze der wichtigen Abteilung im Siegener Rathaus. Neben Instandhaltung wird Klimaschutz wichtiger.

568 Kilometer Straßen in städtischer Verantwortung haben ab 1. August einen neuen „Kümmerer“: Benjamin Hinkel übernimmt die Leitung der Abteilung Straße und Verkehr der Universitätsstadt Siegen. Der 44-Jährige war bislang Stellvertreter und ist nun Nachfolger von Anke Schreiber, die ihren Ruhestand antritt. Die Abteilung ist eine der wichtigsten innerhalb der Siegener Stadtverwaltung.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nach seinem Bauingenieurstudium und dem Berufsstart in einem Ingenieurbüro im Bergischen startete Benjamin Hinkel 2012 seine Tätigkeit bei der Stadt Siegen, wo er in der Abteilung Straße und Verkehr zunächst die städtische ÖPNV-Infrastruktur betreute, bevor er zum Leiter der Arbeitsgruppe Straßen- und Verkehrsplanung und zeitgleich stellvertretendem Abteilungsleiter ernannt wurde. Sein Aufgabenschwerpunkt: „Organisation und Koordination aller Planungsprojekte im Straßenbau“ sowie „Verkehrsplanung“.

„Die Bandbreite der Aufgaben in der Straßenplanung, dem Straßenbau, der Straßenunterhaltung und unserem Konstruktiven Ingenieurbau ist sehr groß“, sagt Hinkel. Das sei aber auch der Grund, der die Arbeit so interessant mache. Rechtliche Änderungen, die Entwicklungen in der Stadt, aber auch Veränderungen im Mobilitätsverhalten, forderten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung und des Bauhofs immer wieder heraus. Zudem habe der Umwelt- und Klimaschutz auch im Bereich des Straßenbaus sowie der Straßen- und Verkehrsplanung im Laufe der Zeit einen immer größeren Stellenwert eingenommen und demzufolge zusätzliche Aufgaben und Anforderungen mit sich gebracht, so der neue Chef, der zum Beispiel maßgeblich für die Planung der künftigen Umweltspur verantwortlich zeichnete. „Es ist eine sich schnell verändernde Zeit und die Herausforderung ist, diese Veränderungen in unsere seit Jahrzehnten etablierte Infrastruktur zu integrieren.“

Anke Schreiber verantwortete Siegener Großprojekte, von Siegufer bis Schleifmühlchen

Neben neuen Herausforderungen bleibe die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur weiter eine Kernaufgabe. „Auch zukünftig wird viel Arbeit investiert werden müssen, um das mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln, wie in den vergangenen 20 Jahren, bestmöglich gewährleisten zu können“, so Benjamin Hinkel.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Seine Vorgängerin Anke Schreiber hatte die Leitung der Abteilung über 17 Jahre, seit dem 1. Januar 2006, inne. Bevor sie im Jahre 2000 zur Stadt Siegen kam, war die Bauingenieurin beim Landesbetrieb Straßen NRW tätig. Bei der Stadtverwaltung hatte sie im Laufe der Zeit die Verantwortung für viele große, wegweisende Projekte, vom Projekt „Siegen – Zu neuen Ufern“ bis hin zur Neugestaltung der Ortsmitte Eiserfeld einschließlich der Sanierung der Eiserfelder Straße, die im Jahr 2022 abgeschlossen werden konnte. Auch die Vorbereitungen und der Baubeginn am Kreisel „Schleifmühlchen“ fielen noch in ihre Zuständigkeit, die nun an Benjamin Hinkel übergeht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland