Feuer Siegen: In Geisweid brennt ein BMW – Innenraum vernichtet

Geisweid Anwohner beobachten in Siegen-Geisweid Feuerschein in geparktem BMW. Feuerwehr hat den Brand schnell im Griff – aber die Folgen sind verheerend.

Auf einem Parkplatz an der Adolf-Saenger-Straße ist am Sonntagabend, 21. Januar, ein BMW in Flammen aufgegangen. Anwohner hatten gegen 20.30 Uhr Feuerschein im Fahrzeug gesehen und die Feuerwehr alarmiert.

Die Einheit Geisweid rückte mit einem Tanklöschfahrzeug an, bei Eintreffen schlugen bereits Flammen aus dem Innenraum des Autos. Das Feuer wurde schnell gelöscht, es ließ sich allerdings nicht mehr verhindern, dass der Wagen innen stark zerstört wurde. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

