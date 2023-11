Die Fahne Israels am Dicken Turm in Siegen wurde heruntergerissen. Sie soll schnellstmöglich ersetzt werden.

Siegen. Unbekannte haben die Israel-Fahne der Stadt Siegen am Dicken Turm gestohlen. Für Bürgermeister Steffen Mues ein klares antisemitisches Signal.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag, 2. November, die gehisste Israel-Flagge am Dicken Turm auf dem Platz des Unteren Schlosses in Siegen gestohlen. Wie die Stadt am Mittag mitteilt, ist der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz bereits eingeschaltet.

Bürgermeister Steffen Mues verurteilt den Diebstahl aufs Schärfste: „Das ist für uns ein klar antisemitisches Signal, das wir in unserer Stadt niemals dulden werden. Die Flagge wurde aus Solidarität mit dem israelischen Volk gehisst, wir stehen fest an der Seite des Landes Israel. Wer immer für den Diebstahl verantwortlich ist, wird eine empfindliche Strafe erwarten.“

Die Flagge soll schnellstmöglich, vermutlich im Laufe des Donnerstages, ersetzt werden, heißt es weiter.

