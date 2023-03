Siegen: Ist Wohnungsloser gesuchter Serieneinbrecher?

17 Mal wurde binnen weniger Monate in Niederschelderhütte und Kirchen eingebrochen. (Symbolbild)

Siegen. Die Polizei nimmt in Siegen einen Wohnsitzlosen fest. Der Verdacht: Er ist für eine Serie von Einbrüchen in den letzten Monaten verantwortlich.

17 Einbrüche binnen weniger Monate ordnet die Polizei einer Serie von Taten in Niederschelderhütte und Kirchen zu. Nun könnte sie aufgeklärt sein.

Nachdem die Kriminalpolizei Betzdorf bereits zu Jahresbeginn einen verantwortlichen Einzeltäter ermittelt hatte, ist es nun aufgrund von weiteren intensiven Ermittlungsmaßnahmen gelungen, einen weiteren Tatverdächtigen dingfest zu machen.

Verdächtiger sitzt nun in JVA Koblenz

Nach derzeitigem Stand handelte dieser Mann ebenfalls alleine. Die Fahndung führte am Dienstag, 28. März, zum Erfolg. Der wohnsitzlose Beschuldigte wurde in Siegen widerstandslos festgenommen und in die JVA Koblenz gebracht.

