Siegen: „Jede Thrombose ein Notfall“ – Symptome und Therapie

Siegen. Thrombosen können lebensgefährlich sein. Wie Betroffene sie erkennen und was dann sofort zu tun ist, erklärt das St. Marien-Krankenhaus Siegen.

Bis zu 500.000 Menschen sterben allein in Europa jährlich an Thrombosen. Die von Chefarzt Dr. med. Ronald Friedberg geleitete Klinik für Gefäßchirurgie im St. Marien-Krankenhaus Siegen nimmt diese Zahl zum Anlass, um für dieses Krankheitsbild zu sensibilisieren.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Jede Thrombose ist ein Notfall“, wird in einer Mitteilung betont. Bei einer Thrombose wird der Blutfluss durch ein Blutgerinnsel, den sogenannten Thrombus, unterbunden. „Thrombosen sind tickende Zeitbomben“, heißt es weiter. Wichtige Symptome sind Schwellungen, Schmerzen und eine rote oder bläuliche Verfärbung der Haut. „Wenn sich ein Blutpfropf von der Gefäßwand löst, drohen lebensgefährliche Folgen wie Lungenembolie oder Schlaganfall.“

St. Marien-Krankenhaus Siegen: Thrombose-Risiko steigt mit dem Alter deutlich

Prinzipiell könne sich eine Thrombose in allen Regionen des Körpers bilden. Tritt sie ein, seien die Symptome rasch ärztlich abzuklären. „Entscheidend für den Behandlungserfolg bei einer Thrombose ist ein rascher Beginn der Maßnahmen“, wie den Ausführungen weiter zu entnehmen ist.

+++ Lesen Sie hier: Pflegenotstand: Warum Siegen junge Vietnamesen braucht +++

Für Blutgerinnsel gebe es unterschiedliche Ursachen: Veränderungen an der Gefäßwand, Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes und Anzahl der Zellen im Blut und/oder dessen Gerinnungsfähigkeit. Das Risiko für eine Thrombose steigt mit dem Alter. „Bei erwachsenen Menschen bis 40 Jahre erkrankt nur einer von 10.000 pro Jahr hieran. Bei den über 75-Jährigen ist es einer von hundert“, erläutern die Fachleute.

Am St. Marien-Krankenhaus Siegen behandelt die von Chefarzt Dr. med. Ronald Friedberg geleitete Klinik für Gefäßchirurgie Patientinnen und Patienten mit Thrombosen. Foto: St. Marien-Krankenhaus Siegen

St. Marien-Krankenhaus Siegen: Thrombosen können Schlaganfälle verursachen

Unterschieden wird zwischen arteriellen Thrombosen und Venenthrombosen. Erstere entstehen primär durch eine Schädigung der Gefäßwände. Diese ist meist Folge einer Arterienverkalkung (Arteriosklerose). Es lagern sich Bindegewebe, Blutfette und Kalk – sogenannte Plaques – an den Gefäßwänden ab. Lösen sich die Plaques, kann ein Blutgerinnsel entstehen und das Gefäß verschließen. Geschieht dies in der Hirnschlagader, droht ein Schlaganfall. Arterielle Thrombosen können auch in den Herzkranzgefäßen auftreten. Das kann zu einem Herzinfarkt führen. Treten Thrombosen in den Gliedmaßenarterien auf, „besteht die Gefahr der Amputation, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird“, so das Team.

+++ Auch interessant: Klinikum Siegen: Neuer Trend schafft Dutzende Arbeitsplätze +++

Eine oberflächliche Venenthrombose ist meist eine Folge von Krampfadern. Auch Infektionen und Verletzungen sind als Ursachen denkbar. Meist tritt sie in den Beinen auf und ist nicht lebensbedrohlich. Anders die tiefe Venenthrombose: Hierbei verschließen sich die großen Venen. Löst sich dort das Blutgerinnsel, droht eine Lungenembolie. In circa 60 Prozent der Fälle entsteht diese Venenthrombose in den Beinen, in etwa 30 Prozent im Becken. Eine Thrombose im Arm ist sehr selten. Eine Sinusvenenthrombose ist ein Blutgerinnsel in den Venen des Gehirns. Ohne Behandlung führt der Verschluss zu einem Schlaganfall.

Thrombosegefahr: Bei diesen Symptomen umgehend einen Arzt aufsuchen

Thrombosen verursachen je nachdem, wo sie auftreten, ganz unterschiedliche Beschwerden. Gerade zu Beginn sind die Symptome oft sehr untypisch: Arterielle Thrombosen verursachen sofort Schmerzen, die auch bei Ruhe nicht vergehen. Einige Venenthrombosen können dagegen fast schmerzfrei verlaufen. Typische Symptome einer Thrombose sind ziehende oder krampfartige Schmerzen (vergleichbar mit einem Muskelkater), Hautveränderungen und Schwellungen. Bei Druck auf die betroffene Stelle verstärken sich die Schmerzen. Entwickelt sich als Folge der Thrombose eine Lungenembolie, können leichte oder ausgeprägte Atemnot, Schwindel und große Angst sowie Unruhe hinzukommen. „Bei Atemstillstand droht Lebensgefahr“, unterstreichen die Experten.

+++ Mehr zum Thema Gesundheit: Marien-Krankenhaus Siegen: Einblick in neue Intensivstation +++

Die Diagnose erfolgt im Krankenhaus mittels bildgebender Verfahren. Dort werden auch die Maßnahmen zur Behandlung eingeleitet. „Es gilt: Je früher die Diagnose gestellt werden kann und entsprechende Therapien eingeleitet werden, desto besser die Prognose für eine Heilung“, heißt es weiter. Dies kann mittels gerinnungshemmender Medikamente wie Heparin geschehen. Im günstigsten Fall löst sich eine Thrombose wieder auf. Eine Hilfsmaßnahme ist außerdem der Einsatz von Kompressionsstrümpfen. Diese üben Druck auf die Venen aus, damit das Blut schneller fließen kann. Eine Thrombose kann auch operativ behandelt werden. Dabei wird der Thrombus direkt in der Blutbahn erfasst und entfernt.

Siegen: Mit diesen Tipps lässt sich das persönliche Thrombose-Risiko reduzieren

„Natürlich kann jeder auch selbst etwas gegen sein individuelles Thrombose-Risiko tun“, so der Rat der Experten. Besonders geeignet seien Ausdauersportarten wie Radfahren, Schwimmen oder Walken, „täglich eine halbe Stunde zügig Spazierengehen hilft bereits“. Darüber hinaus seien Rauchen, Alkohol und Übergewicht Risikofaktoren.

+++ Lesen Sie hier: Wie Siegens Krankenhäuser die Zufriedenheit von Teams und Patienten steigern +++

Bei einer anderen Thrombose könne „eher Entwarnung hinsichtlich der Häufigkeit gegeben werden“, schreibt das St. Marien-Krankenhaus. „Denn das Risiko für eine Reisethrombose auf einem Langstreckenflug ist geringer, als häufig angenommen wird.“ Tatsächlich würden gerade 0,02 Prozent der Fluggäste bei einem über vierstündigen Flug an einer Reisethrombose erkranken.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland