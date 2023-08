Siegen-Wittgenstein. Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein und die Städte und Gemeinden stehen zusammen mit 757 Millionen Euro in der Kreide. Burbach ist eine Ausnahme.

Die kommunalen Verbindlichkeiten werden nicht weniger, Kämmereien klagen landauf landab über Haushalte, aus denen sich immer weniger bezahlen lässt, jedes Jahr kommen neue Schulden hinzu. In welchem Ausmaß das der Fall ist, zeigt ein Blick ins aktuellste Zahlenwerk des statistischen Landesamts IT NRW: Rein rechnerisch entfallen zum Stichtag 31. Dezember 2022 demnach auf jeden Menschen, der im Kreis Siegen-Wittgenstein lebt, 2740 Euro Schulden.

Siegen-Wittgenstein liegt damit leicht über dem Landesschnitt von 2636 Euro pro Kopf. Insgesamt sind es 757.667.000 Euro für den Kreis und seine Kommunen – gar nicht mehr so weit bis zur Milliarde, zusammengerechnet werden für die Gesamtschulden Kredite und Kassenkredite, die keine Verbindlichkeiten im engeren Sinn sind. Das ist zwar erstmal „nur“ ein Rechenspiel, da sich öffentliche Haushalte zu großen Teilen aus verschiedenen Steuern speisen, zumindest aber eine Hausnummer. Immerhin sinkt die insgesamt für den Kreis gerechnete Verschuldung, 2012 lag sie noch bei mehr als 830 Millionen und fast 3000 Euro je Einwohner (minus 9 Prozent, 2021 bei 772 Millionen und mehr als 2800 Euro (minus 2 Prozent).

Kreis Siegen-Wittgenstein selbst hat ziemlich wenig Schulden – Kreisumlage sei dank

Im regionalen Vergleich zeigen sich IT NRW zufolge erhebliche Unterschiede bei der Pro-Kopf-Verschuldung. In der Stadt Oberhausen entfallen 9336 Euro auf jede Bürgerin, jeden Bürger, im Nachbarkreis Olpe sind es nur 683. Was in Siegen-Wittgenstein auffällt: Die Gemeinde Burbach hatte laut Landesstatistik im Jahr 2012 noch Verbindlichkeiten von fast 44 Millionen Euro, zehn Jahre später war diese Summe um mehr als 84 Prozent auf 6,7 Millionen geschrumpft – die Kommune hat seither gewaltige Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet, ein Hauptanteil des Kommunalen Haushalts, und konnte damit ihre Finanzen sanieren.

Eine „Sonderrolle“ in der kommunalen Familie nimmt in Finanzdingen auch die Kreisverwaltung ein. Sie hatte Ende 2022 „nur“ 7 Millionen Euro Schulden, konnte die Last innerhalb von zehn Jahren um 10 Millionen Euro (60 Prozent) reduzieren. Der Kreishaushalt speist sich allerdings zu erheblichen Teilen aus der Kreisumlage, die von den Kommunen aufgebracht werden muss und die seit Jahren für erheblichen Streit zwischen Kreis- und Rathäusern sorgt.

Das ist die Schulden-Situation in den Siegerländer Kommunen

Burbach: 6.732.000 (2012: 43.920.000), pro Kopf 442;

Freudenberg: 24.905.000 (2012: 57.409.000), pro Kopf 1397;

Hilchenbach: 30.103.000 (2012: 32.154), pro Kopf 2043;

Kreuztal: 66.291.000 (2012: 66.350.000), pro Kopf 2129;

Netphen: 37.846.000 (2012: 40.755.000), pro Kopf 1624;

Neunkirchen: 24.967.000 (2012: 30.318.000), pro Kopf 1895;

Siegen: 406.250.000 (2012: 349.204.000), pro Kopf 3983;

Wilnsdorf: 55.224.000 (2012: 66.567.000), pro Kopf 2780.

