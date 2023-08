Siegen: Jetzt doch – Wasserentnahme aus Sieg wieder erlaubt

Siegen. Genug geregnet: Die maue Pegel-Lage an Flüssen hat sich verbessert. Aus der Sieg darf wieder Wasser entnommen werden.

Das Entnehmen von Wasser aus den Flüssen Sieg, Lenne und Ruhr ist wieder erlaubt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat eine entsprechende Allgemeinverfügung, die sie im Juli erlassen hatte, vorerst bis Freitag, 1. September, ausgesetzt.

Grund waren damals die niedrigen Pegelstände in den drei Flüssen. Durch die ergiebigen Niederschläge der vergangenen Wochen allerdings haben sich die Wasserstände in den Gewässern jedoch wieder erhöht, so dass sich die Sachlage an den Flüssen Ruhr, Lenne und Sieg entschärft hat, teilt die Behörde mit.

Flüsse können „niederschlagsfreie Zeit schadlos“ ausgleichen

Der Wasserhaushalt im Gesamtsystem dieser Flüsse habe sich soweit erholt, dass auch eine gewisse niederschlagsfreie Zeit schadlos ausgeglichen werden könne. Die Beschränkungen „des erlaubnisfreien Gemein-, Anlieger- und Eigentümergebrauchs“ seien somit bis Anfang September ausgesetzt.

