Dick verschneit zeigt sich das Rothaargebirge in Netphen im Bereich Lahnhof an der Eisenstraße. Auch im Bergland setzt nun Tauwetter ein.

Siegen-Wittgenstein Nach Eiseskälte wird es schon Sonntag deutlich milder in Siegen-Wittgenstein – und das setzt sich von den Bergen bis in die Täler so fort.

Ab Sonntag, 21. Januar, müssen wir uns von der schönen Winterlandschaft verabschieden: Bei kräftigem Wind setzt überall Tauwetter bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt ein. In der Nacht zu Montag kommt dann auch noch Regen dazu, so Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland.

Der Hochdruckeinfluss von „Corvin“ schwächt sich demnach ab, feuchtere und deutlich mildere Atlantikluft erreicht das Kreisgebiet. Bis über die Wochenmitte setze sich entsprechend wärmeres, nasses und windiges Wetter in Siegen-Wittgenstein durch. „Ob sich ab Donnerstag ein kräftiges Hochdruckgebiet aufbauen kann, ist derzeit noch etwas unklar“, so Beyer.

Bleibt besser aus den Wäldern raus, es droht Astbruch und Bäume können umfallen. Carsten Beyer - Meteo Siegerland

Nachdem der Sonntag noch freundlich gestartet ist, nahm im Tagesverlauf der Sonnenschein schon deutlich ab. Von Westen her dichte Wolken, vereinzelt Nieselregen und dadurch Glättegefahr – die Böden sind gefroren. Höchsttemperaturen 1 bis 5 Grad, Südwind mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen. In der Nacht stürmischer und regnerischer. Glätte durch Überfrieren ist nach Einschätzung Beyers möglich, aber nicht flächendeckend, da es besonders unten an der Sieg schon deutliche Plus-Temperaturen gibt.

Im Siegen-Wittgensteiner Bergland drohen teils schwere Sturmböen

Montagvormittag ziehen Wolken und Regen rasch ab, danach wechselhaft mit eher wenig Sonne und Höchsttemperaturen von 5 bis 10 Grad. Weiter windig, stürmische Böen und einzelne Sturmböen bis 80 km/h im Siegtal, teils schwere Sturmböen mit mehr als 90 km/h im höheren Bergland. „Bleibt besser aus den Wäldern raus, es droht Astbruch und Bäume können umfallen“, warnt der Wetterexperte. Das Tauwetter setze sich in allen Höhenlagen mit hohem Tempo fort.

Der weitere Trend: Die „Westautobahn“ bringt Wind und Regen, Dienstag weiterhin sehr windig bis stürmisch, oft regnerisch, weiter mild. Mittwoch zieht erneut ein Sturmtief auf, dabei noch milder (7 bis 12 Grad). Donnerstag Sonne und Wolken im Wechsel und nur noch einzelne Schauer. Es wird dann wieder etwas kühler bei Höchsttemperaturen von 5 bis 10 Grad. Der Wind lässt spürbar nach.

