Siegen: Jost-Michael Kausträter ist Chef des Landgerichts

Siegen. Wechsel an der Spitze des Landgerichts Siegen: Justizminister Limbach hat den Nachfolger von Dagmar Schulze-Lange ernannt.

Jost-Michael Kausträter ist neuer Präsident des Landgerichts Siegen. Justizminister Dr. Benjamin Limbach hat ihm die Ernennungsurkunde in Düsseldorf ausgehändigt. Der 62-jährige Jurist folgt auf Dagmar Schulze-Lange, die Ende September in den Ruhestand getreten ist. Das hat das NRW-Justizministerium mitgeteilt.

Der neue Präsident kommt aus dem Ministerium

Jost-Michael Kausträter begann seine Laufbahn im richterlichen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 1990 und wurde im Januar 1994 zum Richter am Amtsgericht in Bochum ernannt. Nach seiner Erprobung im 19. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm von August 1997 bis Mai 1998 wurde er im Mai 1999 zum Richter am Oberlandesgericht in Hamm ernannt. Neben seinen Aufgaben in der Rechtsprechung war er mit verschiedenen Verwaltungsaufgaben, unter anderem als Koordinator der Unterstützungsgruppe für Reorganisation und der Leitung des Dezernats für Informationstechnik, betraut. Nach seiner Ernennung zum ständigen Vertreter des Direktors des Amtsgerichts Recklinghausen im Juli 2003 wurde er im November zum Direktor des Amtsgerichts Marl und im März 2009 zum Direktor des Amtsgerichts Gelsenkirchen ernannt. Daneben leitete er von Mai 2004 bis Ende 2009 die Verfahrenspflegestelle „RegiSTAR“.

Im Juni 2015 wechselte er in das nordrhein-westfälische Justizministerium, wo er im September 2016 zum Leitenden Ministerialrat ernannt wurde. Dort nahm er in der für Haushalt, Liegenschaften, Informationstechnik und Organisation zuständigen Abteilung I verschiedene Aufgaben wahr, unter anderem als Leiter der für Informationstechnik zuständigen Gruppe. Mit Einrichtung der eigenständigen Abteilung für Informationstechnik im September 2017 wurde er Ständiger Vertreter des Leiters dieser Abteilung und zugleich Leiter des unter anderem für Grundsatzfragen der Informationstechnik zuständigen Referats IT 1. Jost-Michael Kausträter ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern.

Dagmar Schulze-Lange: 2022 erstmals in Siegen

Dagmar Schulze-Lange war seit 2010 Präsidentin des Landgerichts Siegen. Ihre Laufbahn nach dem Jura-Studium in Bochum begann 1985. Zunächst war sie Amtsrichterin in Lüdenscheid, bevor sie 2002 nach Siegen wechselte. Dort wurde sie zunächst stellvertretende Direktorin, 2004 Direktorin des Amtsgerichts. 2007 verließ Dagmar Schulze-Lange Siegen: Sie wurde Dezernentin in der Verwaltung des Oberlandesgerichts Hamm, und ab 2009 Vizepräsidentin des Landgerichts Dortmund. 2010 kehrte sie als Präsidentin des Landgerichts nach Siegen zurück. Auch außerhalb des Gerichts hat Dagmar Schulze-Lange sich in der Region engagiert, unter anderem als Mitglied des Hochsculrates der Siegener Uni.

