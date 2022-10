Siegen: Jüngster Fraktionschef aller Zeiten für Kreis-SPD

Siegen. Michael Sittler ist nach 18 Jahren als SPD-Fraktionsvorsitzender zurückgetreten, jetzt möchten die Sozialdemokraten einen Generationenwechsel.

Die SPD-Kreistagsfraktion Siegen-Wittgenstein stellt sich neu auf. Am Freitagabend, 30. September, wurde der Vorstand neu gewählt. Die Wahl hätte turnusmäßig im Frühjahr stattfinden müssen. Grund für die vorgezogene Vorstandswahl ist der Rücktritt des bisherigen Fraktionsvorsitzenden Michael Sittler, der nach 18 Jahren den Posten abgibt.

„18 Jahre sind eine lange Zeit und für mich war jetzt er Moment gekommen, um Platz zu machen für jüngere Politiker“, so Sittler. Neuer Vorsitzender ist der Kreuztaler Julian Maletz, der mit 26 Jahren nicht nur der jüngste Vorsitzende ist, den die SPD-Kreistagsfraktion je hatte, sondern derzeit auch der jüngste Fraktionsvorsitzende im Kreistag.

Mitglied der SPD ist er bereits seit neun Jahren, seit 2017 hat er sich aktiv politisch eingebracht – zunächst im Ortsverein Kreuztal, seit 2020 auch auf Kreisebene als Kreistagsmitglied. „Ich danke meinen Fraktionskollegen für das Vertrauen, das sie in mich setzen. Ich bin bereit, diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen und ihr meinen Stempel aufzudrücken“, so Maletz. In der nächsten Zeit stehen vor allem die Themen Mobilität und Klimaschutz auf der Agenda.

SPD Siegen-Wittgenstein: „Signal für einen Generationenwechsel in der Politik“

Auf den Positionen der stellvertretenden Vorsitzenden gibt es keine Veränderungen: Die Freudenbergerin Anke Flender und der Siegener Marco Schmidt wurden mit großer Mehrheit wiedergewählt. „Ich freue mich, mit dem Team in die Arbeit einzusteigen. Mit Marco Schmidt und Anke Flender bleiben beide Stellvertreter an Bord, das macht mir den Einstieg auch deutlich leichter“, so Julian Maletz. Als neue Geschäftsführerin wurde Sarah Rubens gewählt; Adhemar Molzberger, Nicole Schoeppner und Annette Scholl komplettieren den Vorstand als Beisitzer.

„Die Wahl spiegelt die Einheit und Einigkeit innerhalb der SPD Siegen-Wittgenstein wider“, sagt Karl Ludwig Völkel, Co-Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Siegen-Wittgenstein und Kreistagsmitglied. „Entgegen kürzlich veröffentlichter Berichte zerlegt sich die SPD-Kreistagsfraktion Siegen-Wittgenstein nicht, sie stellt sich neu auf. Mit jüngeren Politikerinnen und Politikern im Vorstand und erfahrenen Mitgliedern“, so Völkel. Maletz: „Es ist ein Signal, dass es Zeit ist für einen Generationswechsel. Wir stehen in der Partei eng zusammen und agieren als Team. Wir werden die Herausforderungen, die uns bevorstehen, motiviert und gezielt angehen.“

