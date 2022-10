Siegen: Jugendliche schlagen 18-Jährigen krankenhausreif

Siegen. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits ermittelt, den anderen Tätern ist die Polizei auf der Spur.

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag von anderen jungen Leuten geschlagen und verletzt worden. Gegen 17.45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in der Straße An der Unterführung. Mehrere junge Leute schlugen einen 18-Jährigen, der in Folge dessen Gesichtsverletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus.

in 16-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits ermittelt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Auch zu den anderen Beteiligten sind die Ermittlungen, die das Siegener Kriminalkommissariat 4 zwischenzeitlich aufgenommen hat, fortgeschritten, teilt die Polizei mit.

