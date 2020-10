Siegen: Junge prallt mit Fahrrad vor Auto und fährt weiter

Siegen. Der Autofahrer will dem Jungen helfen, aber der verschwindet sofort vom Unfallort. Die Siegener Polizei geht davon aus, dass er sich verletzt hat

Vermutlich hat der Junge nicht sofort realisiert, dass er sich bei einem Verkehrsunfall verletzt hat: Am Montagnachmittag, 12. Oktober, fuhr laut Polizeiangaben gegen 17.10 Uhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Seat Ibiza von der Friedrichstraße in die Emilienstraße in Siegen. Plötzlich kreuzte ein Junge mit seinem Fahrrad zwischen den geparkten Autos die Straße. Es kam zur Kollision, wobei der etwa 10-jährige Junge auf der Motorhaube aufschlug und dann auf die Straße stürzte.

Der Autofahrer stieg sofort aus und wollte dem Jungen helfen, so die Polizei weiter. Dieser rappelte sich allerdings wieder auf, sagte, dass es ihm gut gehe und fuhr mit seinem Fahrrad Richtung Kampenstraße davon.

Siegener Polizei wertet Schäden und Spuren am Auto aus

Aufgrund der Schäden und Spuren am Fahrzeug gehen die Beamten, die den Unfall aufnahmen, davon aus, der sich der Junge beim Zusammenstoß verletzt haben muss, es aber nicht sofort bemerkte oder herunterspielte. Eventuell hat er sich seinen Eltern anvertraut: Der Junge ist ungefähr 10 Jahre alt, trug einen grün-schwarzen Jogginganzug und fuhr ein blau-silbernes Fahrrad.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Siegen unter 0271/7099-0.

