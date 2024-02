Siegen: Junge Schülerin ist absolutes Mathe-Ass

Siegen Réka Amélie Wagener gehört zu Deutschlands besten jungen Mathematikerinnen. Nun wartet Großes auf die Schülerin aus Siegen.

Réka Amélie Wagener aus Siegen hat sich den Bundessieg beim Bundeswettbewerb Mathematik gesichert. Sie ist eine von 1800 Jugendlichen, die im Jahr 2023 beim Bundeswettbewerb ins Rennen gegangen sind.

Nach zwei Hausaufgabenrunden und einem finalen Fachgespräch darf sie sich mit 15 weiteren Schülerinnen und Schülern Bundessiegerin oder Bundessieger nennen. Mit ihrem Erfolg erhalten die Nachwuchsmathematikerinnen und -mathematiker eine umfassende finanzielle und ideelle Förderung von der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Nun vier Wochen lang am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn forschen

Auf eine besondere Herausforderung können sich die erstmalig ausgezeichneten Talente wie Réka Amélie Wagener freuen: Sie dürfen im Sommer vier Wochen lang mit mathematischen Koryphäen aus aller Welt am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn forschen. Diese Auszeichnung setzt normalerweise eine Promotion oder Habilitation voraus, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Der Bundeswettbewerb Mathematik ist ein Projekt von Bildung & Begabung, der zentralen Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Partner des Bundeswettbewerbs Mathematik sind die Lepper-Stiftung und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall.

