Siegen: Junkie demoliert auf der Flucht Auto mit dem Hintern

Siegen. Am Bahnhof Siegen beobachtet die Bundespolizei einen Mann beim Drogennehmen. Vor der Kontrolle flieht der Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Weil er am Bahnhof Siegen offensichtlich Drogen nehmen wollte, hat die Bundespolizei am Dienstagvormittag einen gesuchten Mann festgenommen. Bei der Flucht beging der Verdächtige Sachbeschädigung, wie sich herausstellte wurde er per Haftbefehl gesucht.

Gegen 10.45 Uhr wollte eine Streife der Bundespolizei den 30-jährigen Mann kontrollieren, da er augenscheinlich im Begriff war Drogen zu nehmen. Als der Mann die Beamten erkannte, ergriff er die Flucht, sprang aus vollem Lauf mit seinem Gesäß auf die Motorhaube eines parkenden Autos und beschädigte diese dabei. Kurz darauf stellten die Beamten den Flüchtigen und führten ihn mit Handfesseln zu den Diensträumen der Bundespolizei.

Bundespolizei bringt den Mann aus Siegen in die JVA

Eine Überprüfung seiner Daten zeigte, warum er so plötzlich verschwinden wollte: Die Staatsanwaltschaft Siegen fahndete wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz nach dem polizeibekannten Attendorner. Um den offenen Haftbefehl durchzusetzen, nahmen die Beamten den Mann fest und brachten ihn zu Justizvollzugsanstalt. Außerdem fertigten sie eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und erläuterten der 19-jährigen Eigentümerin des Fahrzeugs den Schadenshergang.

