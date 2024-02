Siegen: Karneval - die Village People von Oelgershausen

Oelgershausen Karneval auf dem Dorf: Im Oelgerhausener Dorfgemeinschaftshaus geht es bis in den frühen Morgen hoch her.

Im Dorfgemeinschaftshaus von Oelgershausen ging am Samstagabend die Post ab. Eingeladen hatte Michael Jüngst, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, und die Dorfbewohner und Freunde machten mit. Natürlich hatten sie auch ein spannendes und unterhaltsames Programm auf die Beine gestellt. Über 50 Jecken trafen sich im ausverkauften Haus. Ideenreiche und bunte Kostüme, ausgelassene Stimmung, Lachen, Schunkeln und Tanzen waren angesagt.

Zum Schluss das Männerballett

Karnevalsurgestein Sandra präsentierte das Unterhaltungsprogramm der Dorfgemeinschaft. Um das Publikum auf Party-Laune hochzufahren, begann der Abend mit einem Stimmungshit der Dorfrocker. Wasserballett im Spitzen-Tutu zu klassischer Schwanensee-Musik: Hanne und Franz zeigten danach die hohe Kunst der edlen und feinen Körperbeherrschung. Das war mehr oder weniger auch ein Thema für Thorsten und Michael. Die beiden sind seit dem letzten Jahr in Oelgershausen immer noch in Sachen Rettung des Regenwaldes aktiv und schonen sich und vor allem ihre Leber dabei nicht.

Markus als Erzähler führte durch die Neufassung des Märchens vom Froschkönig, in der Ann-Kathrin und Willi die Hauptdarsteller Frosch und Prinzessin in ungewöhnlicher Art und Weise gesanglich präsentierten. Danach fegten die beiden Putzfrauen Maya und Steffie durchs Bürgerhaus. Sie sind nicht nur in Sachen Saubermachen Spezialistinnen, auch in der Männerwelt kennen sie sich bestens aus - daran ließen sie das Publikum teilhaben.

Traditionell beendete das Männerballett das Show-Programm. Die Village People aus Oelgershausen wurden von Markus, Martin, Matthias, Michael, Thomas und Thorsten dargestellt. Schluss mit der Karnevalsfeier war danach aber noch lange nicht: Die Gäste machten mit Tanzen und Feiern weiter bis zum frühen Morgen.

Bis in die Morgenstunden wird im Oelgershausener Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. Foto: Jürgen Schade

