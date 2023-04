Siegerland. Die Wetterprognose: Sonne und warme Temperaturen werden zunehmend unwahrscheinlich – stattdessen bleibt es wohl erstmal bei Regen und Kühle.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass es tatsächlich vorerst nichts wird mit dem frühlingshaften Wetter. Das teilt Carsten Beyer, Betreiber von Meteo Siegerland mit: Schuld ist demnach ein sogenannter Kaltlufttropfen, ein Höhentief, das nun von allen Wettermodellen berechnet werde und das die Region um die Wochenmitte bis zum Wochenende dominieren könnte. Entscheidend für eine verlässliche Vorhersage sei die genaue Zugbahn, erläutert der Wetterexperte, diese könne aktuell nicht prognostiziert werden. Sehr wahrwahrscheinlich ziehe das Höhentief von Ost nach West über die Mitte Deutschlands und bringe Regen und kühle Temperaturen.

Nachdem Tief „Rudolf“ abgezogen ist, nimmt der Einfluss von Hoch „Petra“ zu – das beendet zwar die leichten Niederschläge im Laufe des Montags führe aber nicht sofort zu Schönwetter, so Carsten Beyer. Sonne gebe es am ehesten noch im Norden Deutschlands. In der neuen Woche werde es mit dem kräftigen Hochdrucksystem, das sich über Skandinavien aufbaut, allmählich trocken und freundlicher, es weht aber demnach oft ein unangenehmer, böiger Wind. Die Temperaturen steigen bei Ostwind nur langsam an, hochnebelartige Wolken bedecken oft den Himmel.

Mitte der Woche kann sich dann durch das Höhentief die Konvektion intensivieren, es bilden sich Schauer, örtlich sind auch Blitz und Donner nicht ausgeschlossen. Wo genau, sei aber aktuell noch sehr unsicher. Manche Modelle sagen auch am kommenden Wochenende Regen, Schauer und eher kühle Temperaturen voraus, was aber noch sehr unsicher sei, betont Beyer.

