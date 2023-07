Siegen: Kein Fahrschein im Zug – Mann rastet völlig aus

Siegen/Betzdorf. Ein Siegener soll im Zug sein Ticket vorzeigen, allerdings hat er keins. Dann wird es für Kontrolleur und Zugführer übel.

Ein Mann (37) aus Siegen ist am Mittwoch, 12. Juli, gegen 22 Uhr einer Ticketkontrolle in einem Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) am Bahnhof Betzdorf unterzogen worden.

Nachdem ein Mitarbeiter festgestellt hatte, dass er kein gültiges Ticket hatte, berichtet die Polizei, sollte der 37-Jährige eins nachkaufen. Der Mann allerdings rastete plötzlich aus und griff sowohl den Kontrolleur als auch den Zugführer an. Die Beschäftigten informierten die Polizei Betzdorf informierte.

Verdächtiger erleidet Schürfwunden

Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Auch hier rastete der Mann erneut aus und wurde in Gewahrsam genommen, er wehrte er sich unter anderem durch Tritte und beleidigte die Beamten massiv. Die angegriffenen Mitarbeiter der HLB wurden leicht verletzt, der Verdächtige selber erlitt durch seine Widerstandshandlungen Schürfwunden, so die Polizei.

