Siegen: Kein Prozess nach tödlichem Alcher Backesfest

Brandermittler und Sachverständige untersuchen am Montag, 9. September, den Unglücksort: Am Tag zuvor war es beim Backesfest in Alchen in einer Bratpfanne zu einer Verpuffung gekommen, die Stichflamme verletzte 14 Menschen, sechs davon schwer, eine Frau starb.

Foto: Hendrik Schulz / WP