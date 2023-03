Siegen: Keine Extra-Anmeldezeit mehr für Gesamtschulen?

Siegen. Der Schulausschuss berät am Donnerstag über die Konsequenzen aus dem Bürgerentscheid. Drei Fraktionen stellen dazu einen Antrag.

Die Fraktionen von GfS, UWG und FDP will im nächsten Jahr kein vorgezogenes Anmeldeverfahren mehr für die Siegener Gesamtschulen. „Mit einem gleichzeitigen Anmeldeverfahren für alle weiterführenden Schulen stellen wir sicher, dass tatsächlich jedes Kind zunächst an der Schule angemeldet werden kann, welche es gerne besuchen möchte“, begründet die Fraktion ihren Antrag, den sie am Donnerstag, 30. März, im Schulausschuss stellt.

In der Sitzung, die im Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium stattfindet und um 17 Uhr beginnt, geht es um die Konsequenzen aus dem Bürgerentscheid vom 1. März. Dieser hatte den Ratsbeschluss aufgehoben, dass die Haupt- und Realschulen in der Stadt keine Anmeldungen mehr annehmen.

„Faire Bedingungen für alle Schulformen“

Die vorgezogenen Anmeldeverfahren zu den bisher drei Gesamtschulen waren damit begründet, dass Abweisungen zu erwarten waren und die Betroffenen die Chance haben sollten, am anschließenden regulären Anmeldeverfahren zu den anderen weiterführenden Schulen teilzunehmen. Das war auch in diesem Jahr an den erstmals vier Gesamtschulen der Fall, die für alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler Platz hatten. In der Folge kamen nicht mehr genug Anmeldungen für die Haupt- und Realschulen zusammen; nur an der Realschule Am Oberen Schloss werden 5. Klassen gebildet.

„Dank dem Bürgerentscheid steht jetzt fest, dass uns die Haupt- und Realschulen erhalten bleiben und die Verunsicherung hinsichtlich der Wahl der Schule und der Schulform bei vielen Eltern im nächsten Jahr entfallen dürfte“, schreiben die drei Fraktionen, die auch das Bürgerbegehren unterstützt hatten,, „im kommenden Anmeldeverfahren fordern wir daher faire Bedingungen für alle Schulformen.“

