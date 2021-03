Siegen: Keine Impfbanane am Museum für Gegenwartskunst

Siegen. Die Fassade des Museums für Gegenwartskunst bekommt kein Graffito von Thomas Baumgärtel. Die Alternative wäre ein Müllcontainer gewesen.

Am Museum für Gegenwartskunst in Siegen wird es vorerst keine Bananenkunst von Thomas Baumgärtel geben.

Das teilten Künstler und das Büro des CDU-Landtagsabgeordneten Jens Kamieth mit. Demnach soll das Museum keine Stelle für das Graffito an der Fassade vorgesehen haben, sondern wollte „einen Platz um die Ecke an einem Müllcontainer oder alternativ den Rückeingang des Museums zuweisen“, daher „blieb die Dose am Museum zu“, wie der Künstler sagt.

In ein paar Jahren in Siegen?

„Wir sind so verblieben“, heißt es weiter, „dass Herr Thiel [Museumsdirektor, Anm d. Red.] um Genehmigung fragt für die eigentliche Fassade und wir dann weiter schauen. Falls es dann gewünscht sein sollte, könnte ich es in nächster Zeit oder in ein paar Jahren, wenn ich wieder einmal in Siegen sein sollte, nachholen.“

Thomas Baumgärtel hat seine Impfbananen an die Blue-Box in Siegen gesprayt, das Marienheim in Weidenau sowie an die Kita Sternenzelt in Büschergrund und das Freudenberger 4Fachwerk.Museum.

