Siegen: Keine Studie zur Erweiterung der Siegerlandhalle

Die Siegerlandhalle blickt auf zwei erfolgreiche Geschäftsjahre in 2018 und 2019 zurück: „Das Umsatzergebnis ist eines der besten der letzten Jahre, insbesondere durch hervorragende Ergebnisse bei selbst veranstalteten Hallenevents und der wachsenden Nachfrage nach technischen Dienstleistungen von Fremdveranstaltern“, sagt Wolfgang Cavelius, Stadtkämmerer und für die Siegerlandhalle zuständiger Beigeordneter. Gemeinsam mit Hallendirektor Arnd Krause hat er das Ergebnis der vergangenen beiden Geschäftsjahre im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften vorgestellt.

Die Bilanz

Beide lobten das Engagement und den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Die positive Entwicklung der Geschäftsergebnisse zeigt, dass die Siegerlandhalle erfolgreich weitergeführt wird“, so Cavelius. „Der Aufwärtstrend blieb erhalten, trotz tendenziell sinkender Anzahl an Veranstaltungen und Besuchern etwa beim rückläufigen Messegeschäft“, sagte Arnd Krause. Er ist Nachfolger des ehemaligen Hallendirektors Friedrich Schmidt, der 2018 nach mehr als 25-jähriger Dienstzeit in den Ruhestand ging.

Tagungsstätten Investiert hat die Siegerlandhalle in die Modernisierung der kleineren Tagungsräume investiert, das technische Equipment wurde erneuert. Im vergangenen Jahr wurde so der Atriumsaal mit aktueller Konferenztechnik und neuer Bestuhlung modernisiert. Im nächsten Schritt wird der Eintrachtsaal im laufenden Betrieb neu gestaltet. In der Bismarckhalle wurde die Beleuchtungsanlage im Großen Saal erneuert, außerdem eine neue Tonanlage sowie ein neuer Beamer installiert. Aktuell wird auch die 1600 Quadratmeter große Dachfläche der Siegerlandhalle saniert.

Dank Einsparungen auf der Kostenseite sinkt der Zuschussbedarf, der für alle Stadthallen und Bürgerhäuser gilt, insgesamt um fast 10 Prozent. Die Umsätze wuchsen auf 1,8 Millionen Euro (+ 0,3 Prozent). Im Jahr 2018 haben rund 270.000 Besucherinnen und Besucher insgesamt 1.219 Veranstaltungen im verwaltungsintern bezeichneten „Institut Siegerlandhalle“ besucht, zu dem auch die Bismarckhalle in Weidenau und die Bürgerhäuser in Oberschelden und Gosenbach gehören. 2019 kamen 255.000 Besucher bei 1.172 Veranstaltungen.

Im Segment der Comedians beispielsweise waren nahezu alle aktuellen Künstlerinnen und Künstler in Siegen präsent. Mit dem neuen Bühnenformat im Foyersaal der Siegerlandhalle werden auch kleinere Veranstalter unterstützt, die dort aufstrebende junge Künstlerinnen und Künstler vorstellen.

Corona

Vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie hat die Siegerlandhalle seit März Konzerte, Messen und größere Tagungen eingestellt. Während des Corona-Stillstandes wurden in Eigenleistung alle Räume mit Videoinfrastruktur und zusätzlichen LAN-Kabeln verbunden, um bei großen Kongressen alle Räume vernetzen zu können. Aktuell finden wieder kleinere Tagungen, Klausuren, Jahreshauptversammlungen, politische Veranstaltungen und erstmals auch wieder Konzerte in kleinerem Rahmen statt sowie Vermietungen für Vorträge, Schulungen und Prüfungen. Die finanziellen Auswirkungen der Covid-19 Auswirkungen werden das Geschäftsergebnis 2020 allerdings nachhaltig beeinflussen, darin sind sich die Verantwortlichen einig.

Der Ausblick

Abgeblasen hat der Ausschuss die Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Siegerlandhalle. 2018 hatte die Politik beschlossen, die Vergrößerung der Halle zu prüfen – aktuelle Anlass war eine Absage der Ehrlich Brothers, denen der Backstage-Betreich nicht ausreichte und die Zuschauerkapazität im großen Saal (bis zu 5000, bestuhlt: 2220 ) zu klein war. 250.000 Euro hätte die Studie gekostet, sagt Wolfgang Cavelius im Gespräch mit dieser Zeitung – zu teuer, um das Ergebnis in der Schublade zu legen, „bis sich der Veranstaltungsmarkt wieder reguliert". Großveranstaltungen in dem dann möglichen Formatr „kann man in den jetzigen Zeiten sowieso vergessen“. In nicht öffentlicher Sitzung folgte der Hallenausschuss dieser Einschätzung.

Eine andere Großveranstaltung bleibt in den Startlöchern: Das „1. Siegener Studi-Festival“ soll nun 2022 in der Halle und auf dem Außengelände stattfinden. 2018 hatte der Veranstalter erstmals in Siegen angefragt – damals waren Cro, Clueso und Casper angesagt – und war auf Vorbehalte gestoßen: Gestritten wurde über Hallen- und Platzmiete, die dem Veranstalter teilweise erlassen werden sollte, dann gab es organisatorische Details zu klären: Immerhin wurden für die mehrtägige Party mit Musik bis zu 17.000 Besucher angekündigt.

