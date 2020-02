Rettungskräfte bringen die Kinder in die Siegener Kinderklinik. (Symbol)

Weidenau. Zwei Kinder sind bei einem Zimmerbrand in Siegen verletzt worden. Vermutlich hat eine vergessene Kerze das Feuer ausgelöst, so die Polizei.

Siegen: Kerze vergessen – Kinder bei Zimmerbrand verletzt

Am Donnerstag, 6. Februar, gegen 14.30 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Haus in der Schlehdornstraße im Siegener Ortsteil Weidenau.

Vermutlich hatte eine vergesse brennende Kerze das Feuer ausgelöst. Zwei Kinder, ein Junge (13) und ein Mädchen (10), wurden bei dem Brand durch Rauchgase verletzt und in die DRK-Kinderklinik gebracht.

Siegener Brandermittler nehmen Arbeit auf

Es entstand nach bisherigen Ermittlungen nur geringer Sachschaden. Trotzdem ist das Haus durch die entstandene Rauchentwicklung zur Zeit nicht bewohnbar und wird durch die Feuerwehr gelüftet.

Die Brandermittler der Kripo in Siegen haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort.

