Der Junge wird laut Polizei in Siegen leicht verletzt. (Symbolbild)

Verkehr Siegen: Kind rennt an Bushaltestelle auf Straße – angefahren

Geisweid. Ein acht Jahre alter Junge will in Siegen hinter einem Bus die Straße überqueren und wird von einem Auto erfasst. Die Hintergründe.

Glücklicherweise glimpflich ist am Montagmittag, 10. Mai, ein Unfall in der Dr.-h.-c.-Karl-Barich-Straße in Siegen-Geisweid verlaufen.

An der Bushaltestelle „Sportplatz Geisweid“ verließ eine Mutter mit ihren drei Kindern den Linienbus. Der achtjährige Sohn lief zum Busende, um von dort unvermittelt zur anderen Straßenseite zu rennen. Eine Frau fuhr mit ihrem Pkw die Straße bergab.

Polizei Siegen: Frau fährt langsam

Als sie an dem linksseitig in der Haltestelle stehenden Bus vorbeifahren wollte, kam der Junge plötzlich hinter dem Bus hervor. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste das Kind mit dem Fahrzeug.

Da die Frau nach bestätigten Angaben mit niedriger Geschwindigkeit fuhr, wurde der achtjährige nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt.

