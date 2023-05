Siegen: Kinder abgehauen – Eltern von Polizei überrascht

Die Mädchen kommen wieder wohlbehalten zu Hause an, so die Bundespolizei. (Symbolbild)

Siegen. Mitten in der Nacht stehen zwei Mädchen im Siegener Bahnhof. Die Bundespolizei schöpft Verdacht, kontrolliert – und liegt richtig.

Die Bundespolizei in Siegen hat am frühen Montagmorgen, 8. Mai, zwei Kinder in Gewahrsam genommen, die von zu Hause abgehauen waren.

Wie die Beamten mitteilen, traf eine Streife auf die zwei Betzdorferinnen, als sie gegen 3.50 Uhr auf einem Rundgang durch den Siegener Bahnhof war. Aufgrund der Uhrzeit und des jungen Erscheinungsbildes des Duos, sprachen sie die beiden an und kontrollierten ihre Personalien. Die 13 und 14 Jahre alten Mädchen gaben an, frisch von Zuhause ausgerissen zu sein.

Betzdorfer Vater bemerkt Verschwinden erst spät

Die Beamten nahmen die zwei Minderjährigen in Gewahrsam und kontaktierten ihre Erziehungsberechtigten. Der Vater der 13-Jährigen erzählte, dass er erst wenige Minuten vor Anruf der Bundespolizei das Verschwinden seiner Tochter bemerkt habe. Die beiden Ausreißerinnen wurden wohlbehalten von ihren Eltern abgeholt.

