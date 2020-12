Siegen: Kinderwünsche spiegeln Not der Familien

Burbach/Siegen Zum 14. Mal erfüllt die "Aktion Herzklopfen" Wünsche von Kindern. Warme Kleidung und Schulrucksäcke standen auf den Wunschzetteln.

Bereits seit vielen Jahren unterstützt die FeBa Fensterbau caritative Zwecke, nicht nur zur Weihnachtszeit. Das erste Mal konnte sich jetzt die Aktion Herzklopfen über das Engagement des Fensterbauers aus Burbach freuen: 200 Wunschengel wurden von Feba übernommen. 40 Geschenke wurden von vier Auszubildenden des 1. bis 3. Lehrjahres selbst im Handel der Region beschafft, 160 Geschenke wurden durch die AliBaba-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter der Alternative Lebensräume ebenfalls besorgt.

Ein Winterpulli für Jannis

In Burbach war der Baum geschmückt und die Auszubildenden überreichten der gemeinnützigen Trägerin die hübsch verpackten Geschenke, gemeinsam mit dem FeBa geschäftsführenden Gesellschafter, Simon Menk, und der Marketingmitarbeiterin, Julia Lingemann. Beide setzten die Idee um, in diesem Jahr Herzklopfen zu bedenken. Die persönliche Note der regionalen Weihnachtswunsch-Aktion, die Kinder aus einkommensschwachen Familien zum Fest eine Freude macht, wird weitergegeben. Simon Menk: „Jedem unserer Weihnachtsbriefe an unsere Kunden, Lieferanten und Partner ist symbolisch ein Wunschengel beigelegt“. Julia Lingemann fügt an: „So weiß der Adressat, dass in seinem Namen zum Beispiel der 7-jährige Jannis einen Winterpulli bekommen hat.“

Azubis von Feba in Burbach kaufen ein

Über so manchen Wunsch haben sich auch die Auszubildenden gewundert, die sich auf die Geschenkesuche begeben hatten: „Dass notwendige Winterkleidung auf den Wunschengeln stand, wie Schneeanzüge für die Kleinsten, fanden wir schon erstaunlich.“ Kirsten Fuhr, Leitungskraft von AliBaba, bestätigt dies: „Wir haben besonders von Familien mit mehreren Kindern Wünsche nach dem Nötigsten erhalten, Winterjacken, Stiefelchen oder Bettwäsche.“ Astrid Brockelt von AliBaba: „In diesem Jahr waren auch viele Schulrucksäcke, Füller oder Malsachen dabei. Im Trend lagen auch große Teddys.“

911 Wünsche erfüllt

Insgesamt sind 911 Wünsche eingegangen, informierten die Mitarbeiterinnen von Alternative Lebensräume und gaben weitere Einblicke in die Abwicklung der Aktion, die diesmal unter Coronabedingungen ablaufen muss: „Statt persönlich auszuliefern, haben wir Geschenkezentralen eingerichtet, wo die Familien wohnortnah die Päckchen abholen können. Es sind die AliBaba-Läden sowie die Stadtteilbüros auf dem Fischbacherberg und in der Fritz-Erler-Siedlung.“

Die Aktion Herzklopfen fand im 14. Jahr statt, denn auch in 2020 ist Teilen und Miteinander nicht abgesagt. In 14 Jahren konnten zusammengerechnet 7.600 kleine Kinderwünsche in der Region in Erfüllung gehen, durch Wunschpatenschaften aus der Region.

